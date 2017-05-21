川普訪沙 千億美元軍售當伴禮
〔編譯茅毅／綜合報導〕受國內爭議所困的美國總統川普，廿日展開其就任以來首次出訪行程，第一站抵達中東地區的傳統盟邦沙烏地阿拉伯，高齡八十一歲的沙爾曼國王拄著拐杖與沙國其他要員親自迎接。川普與沙國國王沙爾曼會晤後，白宮隨即宣布，美、沙兩國敲定總額高達一千一百億美元（約台幣三．三四兆元）的軍售協議，且未來十年，美國軍售沙國總額可能增加至三千五百億美元。
對沙國而言，川普這次來訪係重建與其重要盟邦美國間關係的良機，美、沙關係於前總統歐巴馬任內緊張，遜尼派阿拉伯波灣國家懷疑華府偏向什葉派區域敵國伊朗。自歐巴馬二○一五年居間促成伊朗核子協議後，美沙關係冷淡，在歐巴馬去年訪沙時，沙爾曼未親自到機場迎接，歐巴馬的幕僚隨後淡化此事，惟新聞報導已廣泛地將之描寫成利雅德對歐的冷落。
川普預定停留沙國兩天，期間將不召開記者會，廿日敲定的約一千一百億美元的軍售，將證明華府對波灣地區安全做出新的承諾，力挺「面臨伊朗威脅的沙國及波灣地區」。這筆軍售包括以六十億美元代價在沙國設立組裝工廠，組裝沙國購買的一百五十架S-70黑鷹直升機，可為沙國創造四百五十個工作機會。
川普預定廿一日在沙國首都利雅德發表旨在號召穆斯林世界團結對抗伊斯蘭國、極端主義及恐怖行動的演說。據美聯社取得的川普演說草稿，內容顯然避免提及民主及人權，也放棄他於總統選戰期間所講的部分反穆斯林刺耳言論，亦未出現他去年一再質疑競選對手希拉蕊為何「不敢講」的「極端伊斯蘭恐怖主義」。
川普將把對抗伊斯蘭極端主義定調為一場「正、邪之戰」，而非「不同信仰、教派或文明之戰」，同時將自己定位為一位「代表美國人民的特使，傳達友誼與希望的訊息」。諷刺的是，川普上述演說的主要撰稿人，正是其針對六個穆斯林國家民眾入境美國發布爭議禁令之推手—川普的高級政策顧問兼文膽米勒。
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標題：川普訪沙 千億美元軍售當伴禮
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