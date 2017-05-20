防勒班當選 傳法曾擬應變計畫
2017-05-20
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／十九日報導〕法國《觀察家》（L’Obs）雜誌十八日驚爆，法國前總統歐蘭德的社會黨政府為防止極右派民族陣線領袖勒班當選總統引發嚴重內亂，曾草擬秘密應變計畫，一旦勒班當選，政府就會立即宣布凍結政治狀態，召開國會緊急會議，同時留任總理，逼迫勒班暫時接受左右共治，直到重新舉行國會大選、產生出最新民意為止。
《觀察家》引用三個高層消息透露，該計畫訂定者是一小群的政府部長、參謀首長和高階文官，以保護法國第五共和在目前的憲政體制下和平續存。
報導稱，警方和情報部門尤其擔心勒班勝選後，恐引發來自極左勢力的「極端暴力」，令國家陷入混亂。該計畫引用的是法國憲法第八條，該條文僅規定總統可以「任命」新總理，也就是現任總理不必在新總統選出後就必須下台，僅有國會能透過不信任投票逼總理退位。假定當選的勒班可以用憲法第十六條緊急狀態下的總統「非常權力」來逼退總理，但稍後沒有國會的多數支持，她依然無法任命新總理。這項計畫的如意算盤是，即使迅速舉行國會大選，勒班的政黨一定無法過半，至少可以穩住法國政局。
法國新總統馬克宏順利就職並公布總理與內閣人選後，民調顯示獲得高達六成一的民眾支持。根據民調機構Opinionway公布的最新調查，馬克宏領導的「共和前進」黨在下月十一日與十八日的兩輪國會大選中，約可拿下二十七％至三十二％的選票，遙遙領先其他政黨。勒班領導的「民族陣線」以及右翼「共和黨」約維持在二十％上下。據此，「共和前進」黨可望過半，拿下國民議會的兩百八十至三百席，法國國民議會共五百七十七席，須拿下兩百八十九席才能算多數。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 蟠母娘娘賜婚？人夫修行變偷情
- 會考首日有短暫雨 記得攜帶雨具
- 嘉大提案邀TED來 「羽化」今開講
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 軍方廢油管漏油「未開罰」 基市府：依法行政
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 我洽友邦提案 讓台灣參與WHA
- 苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 大樂透頭獎摃龜
- 「騎士非怪物」矮湯力擋連勝路
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 【感覺紀事簿】小病痛
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生
- 夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透
- 證券行情表、證券表格
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pingtung nursing home fire kills four
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 公民團體齊喊︰停發六輕許可證
- 大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政
- 天降甘霖喘口氣 獅今打雙重賽
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 《台北筆記》誰在綁架世大運
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 弱勢單親童樂助人 師讚現代阿信
- 05/20 各報重點新聞一覽
- TOP1超級保母 解除蛋蛋危機
- 大火燒出恆春半島 醫療困乏問題
- 鼓勵企業節電 北市花860萬補助電費
- 「種」軟珊瑚 小琉球打造生態島
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高
- 家貧不喪志 吳姿穎獲總統教育獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防勒班當選 傳法曾擬應變計畫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分