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防勒班當選 傳法曾擬應變計畫

2017-05-20

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／十九日報導〕法國《觀察家》（L’Obs）雜誌十八日驚爆，法國前總統歐蘭德的社會黨政府為防止極右派民族陣線領袖勒班當選總統引發嚴重內亂，曾草擬秘密應變計畫，一旦勒班當選，政府就會立即宣布凍結政治狀態，召開國會緊急會議，同時留任總理，逼迫勒班暫時接受左右共治，直到重新舉行國會大選、產生出最新民意為止。

《觀察家》引用三個高層消息透露，該計畫訂定者是一小群的政府部長、參謀首長和高階文官，以保護法國第五共和在目前的憲政體制下和平續存。

報導稱，警方和情報部門尤其擔心勒班勝選後，恐引發來自極左勢力的「極端暴力」，令國家陷入混亂。該計畫引用的是法國憲法第八條，該條文僅規定總統可以「任命」新總理，也就是現任總理不必在新總統選出後就必須下台，僅有國會能透過不信任投票逼總理退位。假定當選的勒班可以用憲法第十六條緊急狀態下的總統「非常權力」來逼退總理，但稍後沒有國會的多數支持，她依然無法任命新總理。這項計畫的如意算盤是，即使迅速舉行國會大選，勒班的政黨一定無法過半，至少可以穩住法國政局。

法國新總統馬克宏順利就職並公布總理與內閣人選後，民調顯示獲得高達六成一的民眾支持。根據民調機構Opinionway公布的最新調查，馬克宏領導的「共和前進」黨在下月十一日與十八日的兩輪國會大選中，約可拿下二十七％至三十二％的選票，遙遙領先其他政黨。勒班領導的「民族陣線」以及右翼「共和黨」約維持在二十％上下。據此，「共和前進」黨可望過半，拿下國民議會的兩百八十至三百席，法國國民議會共五百七十七席，須拿下兩百八十九席才能算多數。

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  • 法國《觀察家》（L’Obs）雜誌十八日驚爆，法國前總統歐蘭德的社會黨政府為防止極右派民族陣線領袖勒班當選總統引發嚴重內亂，曾草擬秘密應變計畫。（路透）

    法國《觀察家》（L’Obs）雜誌十八日驚爆，法國前總統歐蘭德的社會黨政府為防止極右派民族陣線領袖勒班當選總統引發嚴重內亂，曾草擬秘密應變計畫。（路透）

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