美洩密大兵 秀變性照

2017-05-20

美軍士兵曼寧（Chelsea Manning）因洩漏機密文件給「維基解密」，犯下美國史上最大洩密案，入監服刑七年後於十七日出獄。曼寧在獄中獲准進行變性手術，名字也從布萊德利改為雀兒喜。她於十八日在社群網站「推特」上首度張貼了一張個人照，照片中的她一頭金色俏麗短髮，擦上口紅和睫毛膏，身穿低胸V領上衣，她的新照引來大批網友留言，有人直呼： 「天啊，妳好可愛，歡迎回家」，亦有人寫道：「雀兒喜，歡迎回家，我們愛妳。」（圖：取自網路，文：編譯陳正健）