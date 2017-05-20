阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
藏匿厄瓜多駐倫敦大使館已7年
〔編譯孫宇青／綜合報導〕爆料網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人阿山吉（Julian Assange），因涉嫌在瑞典性侵女子，遭到瑞典警方與國際刑警通緝長達七年，期間一直藏匿於厄瓜多駐英國倫敦大使館。然而，瑞典檢方十九日表示，由於「在可預見的未來」仍無法將其逮捕歸案，決定中止對該案之調查。
是否引渡美受審備受矚目
然而，儘管阿山吉躲過被引渡至瑞典的危機，仍無法自由自在從厄國大使館脫身。英國警方表示，由於阿山吉沒有在二○一二年最高法院判決予以引渡時，主動向法院報到，致使法院向其發出逮捕令，而這項命令迄今有效，只要阿山吉離開大使館，警方有權執行逮捕。倘若如此，英國警方是否依美方要求，將阿山吉引渡至美國受審，將是各方焦點。
阿山吉轟英方無權逮捕他
阿山吉隨後召開記者會表示，瑞典檢方中止調查是他「重要的勝利」，尋求政治庇護是他的權利，英政府聲稱要逮捕他的說法完全「站不住腳」。他也說，樂意與將逮捕他視為第一要務的美國司法部「交手」。厄瓜多政府則要求英國給予阿山吉「安全管道」，讓他得以前往厄國尋求政治庇護。
現年四十五歲的阿山吉，被指控二○一○年八月在瑞典首都斯德哥爾摩，對兩名當地女子犯下性侵、性騷擾及非法脅迫等罪行，同年底即遭到國際刑警組織發出「紅色通報」逮捕令，二○一二年又遭英國最高法院駁回反對引渡的申請，此後便一直在厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，擔心自己被引渡至瑞典後，恐進一步被引渡至美國，接受有關公布五十萬份美國於伊拉克、阿富汗軍事機密檔案的審判。
躲在厄國大使館長達七年的阿山吉從未外出，其被指控的性騷擾、非法脅迫等較輕罪行，已在二○一五年八月因追訴期滿而停止調查。而針對罪行更嚴重的性侵指控，阿山吉曾於去年十一月在厄國大使館內接受瑞典檢察官的偵訊，但他僅表示性行為是在兩情相悅的情況下自然發生，事後雙方也未出現爭執，對於被控暴行一概否認。
由於性侵案的追訴期至二○二○年八月才失效，瑞典檢察總長瑪莉安．倪（Marianne Ny）十九日表示，若阿山吉在追訴期滿前入境瑞典，不排除重新啟動相關調查。
逃過一劫的阿山吉在「推特」上傳自己微笑的照片，稱他整整七年無法親眼見證孩子的成長，他「不會原諒或遺忘」該起性侵案幕後主使者。於此同時，代表受害女性的瑞典律師則忿忿不平指出，一名性侵嫌疑犯竟可逃過司法審判，這無疑是一樁「醜聞」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 蟠母娘娘賜婚？人夫修行變偷情
- 會考首日有短暫雨 記得攜帶雨具
- 嘉大提案邀TED來 「羽化」今開講
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 軍方廢油管漏油「未開罰」 基市府：依法行政
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 我洽友邦提案 讓台灣參與WHA
- 苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 大樂透頭獎摃龜
- 「騎士非怪物」矮湯力擋連勝路
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 【感覺紀事簿】小病痛
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生
- 夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透
- 證券行情表、證券表格
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pingtung nursing home fire kills four
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 公民團體齊喊︰停發六輕許可證
- 大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政
- 天降甘霖喘口氣 獅今打雙重賽
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 《台北筆記》誰在綁架世大運
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 弱勢單親童樂助人 師讚現代阿信
- 05/20 各報重點新聞一覽
- TOP1超級保母 解除蛋蛋危機
- 大火燒出恆春半島 醫療困乏問題
- 鼓勵企業節電 北市花860萬補助電費
- 「種」軟珊瑚 小琉球打造生態島
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高
- 家貧不喪志 吳姿穎獲總統教育獎
標題：阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email