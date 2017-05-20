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阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查

2017-05-20

藏匿厄瓜多駐倫敦大使館已7年

〔編譯孫宇青／綜合報導〕爆料網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人阿山吉（Julian Assange），因涉嫌在瑞典性侵女子，遭到瑞典警方與國際刑警通緝長達七年，期間一直藏匿於厄瓜多駐英國倫敦大使館。然而，瑞典檢方十九日表示，由於「在可預見的未來」仍無法將其逮捕歸案，決定中止對該案之調查。

是否引渡美受審備受矚目

然而，儘管阿山吉躲過被引渡至瑞典的危機，仍無法自由自在從厄國大使館脫身。英國警方表示，由於阿山吉沒有在二○一二年最高法院判決予以引渡時，主動向法院報到，致使法院向其發出逮捕令，而這項命令迄今有效，只要阿山吉離開大使館，警方有權執行逮捕。倘若如此，英國警方是否依美方要求，將阿山吉引渡至美國受審，將是各方焦點。

阿山吉轟英方無權逮捕他

阿山吉隨後召開記者會表示，瑞典檢方中止調查是他「重要的勝利」，尋求政治庇護是他的權利，英政府聲稱要逮捕他的說法完全「站不住腳」。他也說，樂意與將逮捕他視為第一要務的美國司法部「交手」。厄瓜多政府則要求英國給予阿山吉「安全管道」，讓他得以前往厄國尋求政治庇護。

現年四十五歲的阿山吉，被指控二○一○年八月在瑞典首都斯德哥爾摩，對兩名當地女子犯下性侵、性騷擾及非法脅迫等罪行，同年底即遭到國際刑警組織發出「紅色通報」逮捕令，二○一二年又遭英國最高法院駁回反對引渡的申請，此後便一直在厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，擔心自己被引渡至瑞典後，恐進一步被引渡至美國，接受有關公布五十萬份美國於伊拉克、阿富汗軍事機密檔案的審判。

躲在厄國大使館長達七年的阿山吉從未外出，其被指控的性騷擾、非法脅迫等較輕罪行，已在二○一五年八月因追訴期滿而停止調查。而針對罪行更嚴重的性侵指控，阿山吉曾於去年十一月在厄國大使館內接受瑞典檢察官的偵訊，但他僅表示性行為是在兩情相悅的情況下自然發生，事後雙方也未出現爭執，對於被控暴行一概否認。

由於性侵案的追訴期至二○二○年八月才失效，瑞典檢察總長瑪莉安．倪（Marianne Ny）十九日表示，若阿山吉在追訴期滿前入境瑞典，不排除重新啟動相關調查。

逃過一劫的阿山吉在「推特」上傳自己微笑的照片，稱他整整七年無法親眼見證孩子的成長，他「不會原諒或遺忘」該起性侵案幕後主使者。於此同時，代表受害女性的瑞典律師則忿忿不平指出，一名性侵嫌疑犯竟可逃過司法審判，這無疑是一樁「醜聞」。

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  • 瑞典檢方宣布中止對「維基解密」創辦人阿山吉性侵案的調查後，英國警察仍不鬆懈地持續在厄瓜多大使館外巡邏。英國警方已警告，會在阿山吉離開大使館時將其逮捕。（美聯社）

    瑞典檢方宣布中止對「維基解密」創辦人阿山吉性侵案的調查後，英國警察仍不鬆懈地持續在厄瓜多大使館外巡邏。英國警方已警告，會在阿山吉離開大使館時將其逮捕。（美聯社）

  • 瑞典檢方宣布中止對「維基解密」創辦人阿山吉性侵案的調查後，阿山吉十九日現身厄瓜多駐倫敦大使館的陽台，宣稱這是他重要勝利。（美聯社）

    瑞典檢方宣布中止對「維基解密」創辦人阿山吉性侵案的調查後，阿山吉十九日現身厄瓜多駐倫敦大使館的陽台，宣稱這是他重要勝利。（美聯社）

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相關關鍵字： 厄瓜多駐英國倫敦大使館 國際刑警組織 瑞典 維基解密 阿山吉
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標題：阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查


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