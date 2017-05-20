普廷前妻藉基金會 撈數百萬美元房租
〔編譯陳正健／綜合報導〕路透十九日獨家報導，普廷的前妻露德米拉（Lyudmila Putina）在與普廷離婚後，不僅持續掌控一個基金會，還在莫斯科擁有一棟歷史性建築，並透過普廷友人協助房屋修繕，每年從國營機構賺取到數百萬美元的租金。路透檢視租屋文件發現，該屋租金收入匯到一間私人公司，其所有人姓名為Lyudmila Alexandrovna Shkrebnyova，正是露德米拉在結婚前的姓。
露德米拉與普廷一九八三年結婚，於二○一四年離婚。露德米拉據稱在二○一五年再婚。《俄羅斯日報》報導，露德米拉於二○○二年協助創建一個名為「人際交流發展中心」（ＣＤＩＣ）的非營利基金會，且擔任「理事」。
國營企業注肥水
普廷親友多致富
ＣＤＩＣ在莫斯科市中心擁有一棟名為「沃爾科斯基屋」（the Volkonsky House）的歷史性建築，其早期屋主為俄國文學泰斗托爾斯泰的祖父沃爾科斯基將軍。
「沃爾科斯基屋」的房客將租金支付給一個名為「子午線」（Meridian）的公司，其母公司名為「Interservis」，擁有九十九％股權，所有人名稱正是露德米拉。另外，「子午線」其餘一％股權為一名女子所有，其前夫正是普廷練習柔道的友人。據俄國官方網站紀錄顯示，俄國國營ＶＴＢ銀行是該屋承租人之一，一年租金超過兩百萬美元。「子午線」二○一五年營收高達三百八十九萬美元。ＣＤＩＣ二○一五年總收入則達五百九十三萬美元。
路透聯繫前述各公司、克里姆林宮和露德米拉的現任丈夫奧切列德內（Artur Ocheretny）都未得到回應。路透指出，露德米拉離婚後的安排似乎符合普廷統治下的俄國慣例。此前，普廷的親友受惠於俄國國營企業的合約、貸款、補助和資產，許多人成為巨富。他的女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov）在婚後成為億萬富翁，在俄國石化和天然氣公司取得大量股權，並從普廷的親信手中取得在法國的大筆資產。
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標題：普廷前妻藉基金會 撈數百萬美元房租
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