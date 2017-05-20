醜聞紛擾下 川普首度出訪
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普在「通俄門」等爭議沸沸揚揚之際，十九日將展開首度出訪，八天中將與沙烏地國王沙爾曼、天主教教宗方濟各與法國新總統馬克宏會面，川普在美國國內引發的紛擾令人對他的涉外能力產生質疑，美國智庫「外交關係協會」的賽斯塔諾維奇說：「真相是，沒有人知道川普在這類會議中的言行會如何，因為他未曾有此經驗。」
在川普試圖緩和盟邦對其「美國優先」政策疑慮的同時，他開除聯邦調查局長柯米，以及司法部任命特別檢察官調查其陣營與俄國關聯等後續餘波，將如影隨形，揮之不去。維吉尼亞大學政治中心主任薩巴托說，「不曾有總統在這樣的醜聞纏身中展開其首度出訪，許多國家已對他抱持懷疑」。
川普厭惡長途旅行，不過該出訪是他在國際舞台上展現他是一國元首的第一步，其言行與推文必然被嚴密檢視。其妻梅蘭妮亞、長女伊凡卡與女婿庫希納將與他同行。
川普訂於二十日抵達利雅德，在沙國停留兩天。他可能試圖與前總統歐巴馬形成對比，這個波灣遜尼派穆斯林君主國家對歐巴馬懷有猜疑，而川普對什葉派的伊朗不假辭色、不太關注人權，以及可能宣布新的軍售協議，都使他理應獲得熱烈歡迎，然而他將對聚集於利雅德的穆斯林領袖發表有關「伊斯蘭和平願景的期盼」演說，該安排頗為微妙，因在選戰期間，川普操弄反伊斯蘭辭令，之後川普政府更試圖對七個穆斯林國家實施入境禁令。川普行前說：「我將對穆斯林領袖演說，向他們提出對抗仇恨與極端主義，為其信仰擁抱和平未來的挑戰。」
川普廿二、三日將在耶路撒冷與以國總理納坦雅胡會面，並在伯利恆會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，他說，他希望恢復垂死的以巴和談。川普的以色列行因將訪問猶太人的祈禱聖地西牆，以及將以色列情報分享俄國官員，而籠罩在爭議中。
川普廿三、四日將訪問梵蒂岡，與方濟各會面，兩人從氣候變遷到難民政策，立場迥異，而在選戰期間，川普批評方濟各質疑其信仰是「可恥的」。川普廿四、五日將出席在布魯塞爾召開的北約會議，廿五日轉往義大利西西里島，參加七大工業國集團高峰會。川普的行程宗教象徵意味濃厚，他訪問伊斯蘭發源地、猶太教大本營以及梵蒂岡，白宮官員說，川普希望帶出「團結」訊息，認為相關信仰之人齊心反恐，必然成功。
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