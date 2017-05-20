南海準則架構 東協與中達成協議

2017-05-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國與東南亞國協（ASEAN）十個會員國十八日就南海「行為準則」架構達成協議，儘管中國外交部副部長劉振民表示，架構文本現在「誰都不許對外公開」，且該準則是否具強制力，「現在很難給出預測答案」，不過分析家認為，該架構為緩和南海緊張情勢，邁出重要一步。

中國與東南亞國協十五年前同意制定南海「行為準則」，不過，十五年來毫無具體成效。中國媒體報導，相關國家十七日在貴陽舉行會議，終於達成上述結果。劉振民表示，該架構是「全面的、照顧到各方利益和關切的」，目前該架構屬於「內部文件」，具體文本不對外公布，避免準則的磋商「受到任何外來的干擾」，他顯然意指美國。菲國官員指出，架構草案將在八月部長級會議提出討論。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院區域專家黃靖指出，對中國而言，該行為準則是防止美國及其盟邦，以航行自由或維持區域穩定之名，干預南海局勢的手段。黃靖認為，該協議是達成中國的管控目標，而非解決爭議。而對東南亞國協而言，該協議提供了凍結中國在該區進一步推進的機會，「東南亞國協知道他們不能跟中國打起來，也無法倚靠美國，所以最好與中國合作，穩定現狀。」

菲國總統杜特蒂十九日在馬尼拉表示，他十五日在北京與中國國家主席習近平會面，對於去年海牙仲裁法庭對黃岩島爭議的判決，他告訴習，菲國有權並想要在黃岩島開採石油，「他回應我，『我們是朋友，我們不想與你們爭辯，我們想維持友善關係，但若你們硬要碰這議題，我們將開戰』」。他說，習近平承諾，未來將討論該仲裁，但不是現在，以避免越南等國家也對爭議水域或島嶼訴諸仲裁。