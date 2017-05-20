北韓「飛彈英雄」 遊街接受歡呼

2017-05-20

北韓為慶祝最新型戰略彈道飛彈「火星十二型」試射成功，在平壤為研發飛彈有功人員舉行盛大慶祝儀式。北韓官媒十九日發布照片顯示，研發人員乘專車抵平壤時，向沿路夾道歡迎的民眾揮手致意；在平壤市區一座大橋上，大批民眾列隊等候，欲一睹這些「飛彈英雄」的風采。（路透）