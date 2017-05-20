中攔截美偵察機 美抗議「不專業」
2017-05-20
〔編譯周虹汶／綜合報導〕有「不死鳳凰」之稱的美國空軍核子偵察機WC-135，十七日在黃海上方的國際空域例行蒐集證據，卻遭兩架中國「蘇愷三十」戰鬥機攔截，對方還在美機上方「桶滾」，雙方一度只距離約四十六公尺。美國空軍批評中方此舉「不專業」，正透過管道向中方反映。
美國空軍發言人霍奇十八日指出，常駐東北亞的WC-135，用途為了解北韓有無進行核試驗，十七日整件事雖還不到危險，但中方行為「不專業」，「正透過適當外交與軍事管道向中國反映」，希望藉此建立雙方「信任以及避免禍端的互動方式」。他不願說明這起事件是否發生在中國逕自設立的防空識別區內。中國國防部對此沒有回應。
這也是中美軍機今年第二度意外相遇，第一次發生在二月八日：中國「空警二○○」預警機和美國海軍「獵戶座」海上巡邏機（P-3），在南海黃岩島上空逼近，兩機間僅有約三○五公尺的「不安全」距離；美方當時為避免衝突而中斷行動。
日控中國無人機 侵犯釣島領空
十七日在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域也發生四艘中國海警船駛入日本宣稱的領海，還史無前例地放出無人機飛行約四分鐘，日本航空自衛隊立刻派四架F-15戰機緊急升空，但抵達時無人機已銷聲匿跡。
日本外務省當天立刻致電中國駐日使館抗議。內閣官房長官菅義偉十九日也強烈批評「中國的新型活動」，「這是中國單方面增加緊張局勢的行為，我們嚴重抗議，並絕對無法接受。」只要認定領空受他國戰鬥機或偵察機侵犯，日本通常就會派戰機攔截，去年多達一一六八次，其中八五一次是因中國，這次則是首度為了無人機物體而飛。
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