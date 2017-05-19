| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 國際

《中英對照讀新聞》5-year-old girl recreates iconic photos of notable black women－5歲女孩重現知名黑人婦女的代表性照片

2017-05-19

◎張沛元

Lola is barely old enough to write the letters N-A-A-C-P yet bears a striking resemblance to its founder and anti-lynching activist Ida B. Wells.

蘿拉幾乎還沒大到能寫出ＮＡＡＣＰ（美國全國有色人種協進會）這幾個字母，卻能（把自己）裝扮得與該組織創辦人兼反私刑倡議人士艾達．B．威爾斯極為神似。

It’s all part of an educational, and empowering project her mother helped bring to life.

這些全都是她的母親協助催生的一項具有教育意義與培力計畫的一部分。

With the aid of props from around their home in Kent - wigs, a bonnet, her mother’s cellphone, artsy eye and photo apps - Lola has transformed into some of the most admired and notable black women in history.

在她們位於華盛頓州肯特家中的假髮、女用無邊帽、蘿拉媽媽的手機、濃厚眼妝與修圖手機應用程式等小道具的協助下，蘿拉變身為美國歷史上若干最受景仰與知名的黑人女性。

Cristi, Lola’s mother, says Lola was enthralled by a video on Martin Luther King, Jr. shown in school last month. Cristi turned that into an opportunity to teach her child more about civil rights.

蘿拉之母克莉絲蒂說，蘿拉被學校上個月播放的一段有關（美國已故黑人民權運動領袖）小馬丁．路德．金恩的錄影帶迷得如癡如醉。克莉絲蒂將此轉換為對孩子傳授更多民權（知識）的機會。

Since Lola loves dressing up, her mother says she decided it would be fun to educate her daughter about black history by having her actually become the women she was learning about.

既然蘿拉喜歡打扮，她媽媽說，她認為透過把女兒真的變成她要學習的那些（黑人）女性，來教育女兒黑人歷史，會很有趣。

《新聞辭典》

bear a resemblance to someone or something：慣用語，與…相似。例句：This zipper bag bears a strong resemblance to the one I lost last week.（這個拉鍊袋和我上週弄丟的那個很像。）

bring to life：慣用語，形容讓某人或某事充滿活力或重新啟動；使鮮活，賦予生命。例句：Some coffee will bring you to life.（咖啡會讓你有精神。）

dress up：慣用語，打扮。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中英對照讀新聞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：《中英對照讀新聞》5-year-old girl recreates iconic photos of notable black women－5歲女孩重現知名黑人婦女的代表性照片


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.