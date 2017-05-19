美太平洋司令 首登與那國島

2017-05-19

美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris，左三），十七日受日本自衛隊統合幕僚長河野克俊之邀，首度訪問日本設於爭議性東海邊緣、沖繩群島最南端的與那國島雷達站，這是兩位軍事首長首度到訪該處。日本去年設置這座常設情報蒐集據點，引發中國反彈；這座海岸觀測站是自日本本土沿著此處展延一四○○公里島鏈擴大軍事集結的一環，是在西太平洋牽制中國的策略之一。（取自網路）