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印尼軍演誤擊 4死8傷

2017-05-19

印尼陸軍快速反應部隊十七日在南海納土納群島基地舉行演習，採用中國製的「巨弓」防空火砲射擊標靶時，不慎誤擊自家官兵，造成四人死亡、八人受傷。據傳這場演習是十九日印尼總統佐科威將親自出席的閱兵式預演，但印尼軍方澄清，這場演習屬例行性操練。巨弓是一套由八門八五式高射機砲與電池指揮車（BCV）組成的防空系統，印軍於二○○三年引進，此前測試並無異狀，初步研判事故原因可能是裝備齒輪故障。（取自網路）

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  • 中國製的「巨弓」防空火砲。（網路）

    中國製的「巨弓」防空火砲。（網路）

  • 印尼陸軍快速反應部隊十七日在南海納土納群島基地舉行演習，採用中國製的「巨弓」防空火砲射擊標靶時，不慎誤擊自家官兵。（取自網路）

    印尼陸軍快速反應部隊十七日在南海納土納群島基地舉行演習，採用中國製的「巨弓」防空火砲射擊標靶時，不慎誤擊自家官兵。（取自網路）

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