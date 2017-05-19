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艾多根訪美 隨扈打人

2017-05-19

針對土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）訪問美國期間遭遇抗議，其貼身隨扈卻痛毆示威民眾，造成多人掛彩，美國政府官員十七日表達不滿。艾多根十六日在白宮和美國總統川普會談後，轉往土耳其駐美大使館，當時聚集在華府使館區一小群支持庫德族的抗議民眾，遭艾多根惡名昭彰的維安人員從美國警方後方推擠向前加以攻擊，造成包括一名美國官員在內的十一人受傷。示威活動發起人之一雅沙說，他當時被撂倒在地遭到猛踹，掉了至少一顆牙，還被打到流鼻血。（取自網路）

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  • 針對土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）訪問美國期間遭遇抗議，其貼身隨扈卻痛毆示威民眾，造成多人掛彩，美國政府官員十七日表達不滿。艾多根十六日在白宮和美國總統川普會談後，轉往土耳其駐美大使館，當時聚集在華府使館區一小群支持庫德族的抗議民眾，遭艾多根惡名昭彰的維安人員從美國警方後方推擠向前加以攻擊，造成包括一名美國官員在內的十一人受傷。示威活動發起人之一雅沙說，他當時被撂倒在地遭到猛踹，掉了至少一顆牙，還被打到流鼻血。（取自網路）

    針對土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）訪問美國期間遭遇抗議，其貼身隨扈卻痛毆示威民眾，造成多人掛彩，美國政府官員十七日表達不滿。艾多根十六日在白宮和美國總統川普會談後，轉往土耳其駐美大使館，當時聚集在華府使館區一小群支持庫德族的抗議民眾，遭艾多根惡名昭彰的維安人員從美國警方後方推擠向前加以攻擊，造成包括一名美國官員在內的十一人受傷。示威活動發起人之一雅沙說，他當時被撂倒在地遭到猛踹，掉了至少一顆牙，還被打到流鼻血。（取自網路）

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