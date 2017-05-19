伊朗總統大選 羅哈尼呼聲高

2017-05-19

伊朗十九日舉行總統大選首輪投票，由於德黑蘭市長卡利巴（Mohammad Bagher Ghalibaf）十五日突然宣布退選，這場選戰變成溫和派現任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）與強硬派教士萊希（Ebrahim Raisi）的對決。這場大選的結果將影響敘利亞內戰、以巴衝突，以及圍剿恐怖組織「伊斯蘭國」等情勢發展，羅哈尼目前聲勢領先。圖為支持羅哈尼的民眾（右）和萊希支持者（左）十七日晚間在德黑蘭鬧區拚場。（美聯社）