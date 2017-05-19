美國新法 徵人禁問過去薪資

2017-05-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕繼費城、麻州等地之後，紐約市也將從十一月起禁止雇主面試應徵者時，詢問過去工作的薪資。市長白思豪表示，這項新法將確保婦女、有色種族民眾求職時，不會因過去低薪而面臨新工作雇主開出較低薪資條件僱用，有助消除兩性同工不同酬。

白思豪本月四日簽署這項新法，將在一百八十天後生效。新法禁止所有民間企業雇主詢問職務應徵者過去的薪資，或自行調查其歷來薪資；即便雇主已知求職者過去薪資，也不能作為僱用薪資水準的考量依據。雇主若違反新法，可能面臨最高二十五萬美元（約七百六十萬台幣）罰款。在費城，雇主每次違法將罰款兩千美元（約六．一萬台幣），累犯可能外加九十天徒刑。

儘管這項禁令適用所有求職者，但立法用意特別針對女性及有色種族；整體而言，這些族群的薪資比白人男性低。

雇主根據過去薪資擬定求職者基本薪酬，可能造成歧視女性。全美從事正職工作的婦女平均薪資僅約男性的八十％，而且是從男、女就業者的第一份工作就存在同工不同酬現象，有色種族婦女的同工不同酬問題更嚴重。

此前，麻州率先通過類似法案，將於明年七月生效；費城原訂本月二十三日實施，但代表六十萬家企業的大費城商會以侵犯雇主言論自由權，以及讓公司更難制定薪資、吸引頂尖人才為由，上月控告市政府，法官下令暫停實施。