荷蘭國王兼差機師21年 沒人認出

2017-05-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕荷蘭「電訊報」十七日報導，五十歲的荷蘭國王威廉—亞歷山大（King Willem-Alexander）受訪時說，過去廿一年來，他每月擔任「皇家荷蘭航空公司」子公司「城市短途航空」（Cityhopper）副駕駛兩次。國王表示，對他而言，最重要的就是擁有一項需要全神貫注的「嗜好」。

「城市短途航空」是一家往返歐洲城市間的區域航空公司，威廉—亞歷山大提到，他從未在身穿機師制服時被認出身分，尤其在九一一恐攻事件後，實施禁止進入駕駛艙的飛安規定。在透過機上對講機問候乘客時，他總是說「機長和機組員」歡迎乘客，所以不必講出自己的名字。不過，大部分客人也不會注意聽就是了。

威廉—亞歷山大的母親—女王碧翠克絲（Queen Beatrix）二○一三年以七十五歲之齡退位後，由威廉—亞歷山大繼位，在連續出了三位女王後，他也成為荷蘭一二三年來首位國王。威廉—亞歷山大愛好飛行並非祕密，電訊報的報導也凸顯他與國家航空公司荷航的關係密切，有助於化解去年他出訪澳洲與紐西蘭時，選擇搭乘「阿聯酋航空」引發的爭議。

威廉—亞歷山大表示，由於駕機需要聚精會神，能讓他將其他心事拋到九霄雲外，「你有一架飛機、乘客和機組員，你要對他們負責，可不能把自己在地面上的問題帶到天上，你可以短暫地與外界隔絕並專注在別的事情上，對我來說，這是飛行的最大樂事。」

除荷王外，還有少數幾位王室成員也是機師，例如英國的威廉王子曾駕駛英軍搜救直升機，其老弟哈利王子更是英國陸軍航空隊的阿帕契攻擊直升機駕駛員，曾在阿富汗服役；汶萊蘇丹哈山納波嘉（Hassanai Bolkiah）在國是訪問時有時也會親自駕機。