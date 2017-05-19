荷蘭國王兼差機師21年 沒人認出
2017-05-19
〔編譯茅毅／綜合報導〕荷蘭「電訊報」十七日報導，五十歲的荷蘭國王威廉—亞歷山大（King Willem-Alexander）受訪時說，過去廿一年來，他每月擔任「皇家荷蘭航空公司」子公司「城市短途航空」（Cityhopper）副駕駛兩次。國王表示，對他而言，最重要的就是擁有一項需要全神貫注的「嗜好」。
「城市短途航空」是一家往返歐洲城市間的區域航空公司，威廉—亞歷山大提到，他從未在身穿機師制服時被認出身分，尤其在九一一恐攻事件後，實施禁止進入駕駛艙的飛安規定。在透過機上對講機問候乘客時，他總是說「機長和機組員」歡迎乘客，所以不必講出自己的名字。不過，大部分客人也不會注意聽就是了。
威廉—亞歷山大的母親—女王碧翠克絲（Queen Beatrix）二○一三年以七十五歲之齡退位後，由威廉—亞歷山大繼位，在連續出了三位女王後，他也成為荷蘭一二三年來首位國王。威廉—亞歷山大愛好飛行並非祕密，電訊報的報導也凸顯他與國家航空公司荷航的關係密切，有助於化解去年他出訪澳洲與紐西蘭時，選擇搭乘「阿聯酋航空」引發的爭議。
威廉—亞歷山大表示，由於駕機需要聚精會神，能讓他將其他心事拋到九霄雲外，「你有一架飛機、乘客和機組員，你要對他們負責，可不能把自己在地面上的問題帶到天上，你可以短暫地與外界隔絕並專注在別的事情上，對我來說，這是飛行的最大樂事。」
除荷王外，還有少數幾位王室成員也是機師，例如英國的威廉王子曾駕駛英軍搜救直升機，其老弟哈利王子更是英國陸軍航空隊的阿帕契攻擊直升機駕駛員，曾在阿富汗服役；汶萊蘇丹哈山納波嘉（Hassanai Bolkiah）在國是訪問時有時也會親自駕機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 科技股領軍反攻 美股收紅
- 前女友換氣過度昏倒 男指侵稱可救回
- 國土蛀蟲破壞生態 全國大掃蕩
- 豬糞飄臭20年 員山人赴議會陳情
- 《奇幻大自然》2
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Younger voters question Tsai’s priorities: poll
- 髒亂影響水質 烏來露天溫泉拆除
- 勝差就差在洋投 獅擬全撤換
- 產油國願續減產 世界油價走高
- 國5休旅車翻覆 宜蘭縣消防局搜救未見傷者
- 昔日戰友 期待落空 守護民主平台重批蔡政府
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 阿里山春茶 27日免費品茗
- 壓力大就頭痛臉紅 當心小丑症候群
- 〈健康充電站〉失智症醫學講座
- 威力彩頭獎連27摃
- 虎頭崁埤設施破損 爭百萬整修
- 合宜住宅法拍 漏洞又一例
- 澎派水果饗宴 山上五寶入菜
- 「小象競爭是好事」 花花連27場上壘
- 沙國轉型 擺脫石油依賴
- 憂心川普遭彈劾 歐洲股市下挫
- 9年花7千萬 嘉油鐵馬道「鑲金」
- 《大巨蛋進度》跑完市府程序 林洲民：1年半才能完工
- 金泰均新亞洲紀錄? 韓職還林智勝公道
- 狠男上月就傳虐員工 想離職得賠償200萬
- 太魯閣合流露營區搶手 端午連假估秒殺
- 台17線東移 爭取納前瞻計畫
- 幼兒足賽明開踢 144隊萌翻木柵
- 電線被剪、燈被偷 「光耀福鹿溪」險失色
- 雷納德趕上第3戰？ 帕總不鬆口
- 每日車縫500件內衣褲 廖昱瑄摘銀
- 包粽包出網球肘 震波療法解痠痛
- 旅美學者促美「加強對台出口」
- 愛河人潮減 議員建議成立風管處
- 《2017春夏底妝─立體光》慕斯、果凍粉餅
- 總統府密道曝光
- 細數週年成績單 林全：除弊興利有成
- 《奇幻大自然》5
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：荷蘭國王兼差機師21年 沒人認出
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分