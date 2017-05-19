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荷蘭國王兼差機師21年 沒人認出

2017-05-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕荷蘭「電訊報」十七日報導，五十歲的荷蘭國王威廉—亞歷山大（King Willem-Alexander）受訪時說，過去廿一年來，他每月擔任「皇家荷蘭航空公司」子公司「城市短途航空」（Cityhopper）副駕駛兩次。國王表示，對他而言，最重要的就是擁有一項需要全神貫注的「嗜好」。

「城市短途航空」是一家往返歐洲城市間的區域航空公司，威廉—亞歷山大提到，他從未在身穿機師制服時被認出身分，尤其在九一一恐攻事件後，實施禁止進入駕駛艙的飛安規定。在透過機上對講機問候乘客時，他總是說「機長和機組員」歡迎乘客，所以不必講出自己的名字。不過，大部分客人也不會注意聽就是了。

威廉—亞歷山大的母親—女王碧翠克絲（Queen Beatrix）二○一三年以七十五歲之齡退位後，由威廉—亞歷山大繼位，在連續出了三位女王後，他也成為荷蘭一二三年來首位國王。威廉—亞歷山大愛好飛行並非祕密，電訊報的報導也凸顯他與國家航空公司荷航的關係密切，有助於化解去年他出訪澳洲與紐西蘭時，選擇搭乘「阿聯酋航空」引發的爭議。

威廉—亞歷山大表示，由於駕機需要聚精會神，能讓他將其他心事拋到九霄雲外，「你有一架飛機、乘客和機組員，你要對他們負責，可不能把自己在地面上的問題帶到天上，你可以短暫地與外界隔絕並專注在別的事情上，對我來說，這是飛行的最大樂事。」

除荷王外，還有少數幾位王室成員也是機師，例如英國的威廉王子曾駕駛英軍搜救直升機，其老弟哈利王子更是英國陸軍航空隊的阿帕契攻擊直升機駕駛員，曾在阿富汗服役；汶萊蘇丹哈山納波嘉（Hassanai Bolkiah）在國是訪問時有時也會親自駕機。

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  • 荷蘭國王威廉—亞歷山大嗜好開飛機，廿一年來每月兩次擔任荷航子公司短程航線的副駕駛。（法新社）

    荷蘭國王威廉—亞歷山大嗜好開飛機，廿一年來每月兩次擔任荷航子公司短程航線的副駕駛。（法新社）

  • 開飛機是讓威廉—亞歷山大（右）暫時紓壓的方法。圖為他十六日在阿姆斯特丹史基浦機場一架客機的駕駛艙內與正駕駛合影。（歐新社）

    開飛機是讓威廉—亞歷山大（右）暫時紓壓的方法。圖為他十六日在阿姆斯特丹史基浦機場一架客機的駕駛艙內與正駕駛合影。（歐新社）

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