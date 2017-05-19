巴西總統教唆封口 被密錄爆料

2017-05-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴西商業大報《環球報》（O Globo）十七日獨家踢爆，該國最大跨國食品加工集團「ＪＢＳ」董事巴蒂斯塔（Joesley Batista）今年三月與巴西總統泰梅爾會面，自稱拿錢堵收賄下獄的巴西眾議院前議長古尼雅（Eduardo Cunha）之口，泰梅爾當場回說「你需繼續那樣做」，疑似干預巴西跨國石油公司「巴西石油」（Petrobras）貪污案調查，全程被巴蒂斯塔祕密錄音，為近期醜聞頻出的巴西政壇再丟震撼彈。

在巴西多位國會議員以及泰梅爾內閣三分之一閣員已經因收賄被捕的情況下，最新政治醜聞直接點名總統，震撼巴西全國，更牽動金融市場。巴西股市十八日劇烈震盪，巴西銀行和巴西石油等國家控制的企業，市值隨即蒸發逾十％，巴西幣也重貶七％。分析家認為，該案將重挫泰梅爾的經濟改革目標。

《環球報》自稱消息來自巴蒂斯塔與檢方的認罪協議，上述內容也獲三名知情人士確認，但沒說古尼雅被要求噤聲所為何事。ＪＢＳ是巴西三年前啟動的反貪「洗車行動」調查對象之一，《環球報》指出，巴蒂斯塔與他的兄弟還有五名ＪＢＳ高層主管與巴西檢方達成認罪協議，同意付出二．二五億巴西雷亞爾（約台幣二十一億元）代價，另配合警方，以隱藏電子設備引出政治人物收賄事實。

泰梅爾否認 拒辭職下台

泰梅爾辦公室十七日在聲明中僅承認三月那場會面，但否認企圖讓古尼雅封口的相關指控，強調支持全面調查。不過，反對黨十七日立刻在巴西首都巴西利亞以及該國最大城聖保羅市集結抗議；就連在國會的「民主黨」（ＤＥＭ）參議員卡亞多（Ronaldo Caiado），身為泰梅爾盟友，都呼籲以巴西大局為重，奉勸他自請下台。

去年四月，當時的巴西工黨（ＰＴ）籍前總統羅塞夫因執政績效不佳引發民怨，加上她二○一四年為求連任而擅改聯邦預算，與泰梅爾同屬巴西民主運動黨（ＰＭＤＢ）的古尼雅，藉此成功推動彈劾案，原為副總統的泰梅爾因此就上位。諷刺的是，古尼雅前年當上眾院議長開始，就濫權介入「巴西石油」貪污案調查，去年九月就因阻撓辦案、收賄、洗錢等嫌疑遭停職，今年三月定罪，預計坐監十五年。工黨已擬聯合友黨要求國會彈劾泰梅爾。