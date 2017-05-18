洩密案關7年 美變性大兵出獄
2017-05-18
〔編譯張沛元／綜合報導〕將機密文件洩漏給爆料網站「維基解密」（WikiLeaks）而遭判刑卅五年的美國跨性別大兵曼寧（Chelsea Manning），十七日凌晨走出堪薩斯州的李文沃斯堡（Fort Leavenworth）軍事監獄。她涉及美國史上最大規模的洩密案，也是美國歷來被監禁最久的洩密者。
曼寧獲釋後發表聲明，以「興奮、尷尬、有趣、全新」來形容目前的心情，還在推特上張貼一張穿了網球鞋的雙腳照，圖說寫著「自由的第一步」。曼寧說，她自今年一月獲得歐巴馬減刑後已焦慮等待四個月，而今重獲自由之日終於到來；她對未來充滿期待，無論未來為何，都遠比過去重要。
現年廿九歲的曼寧本名為布萊德利（Bradley Manning），曾擔任駐伊拉克情報分析師，二○一○年因洩漏逾七十萬筆機密檔案、影片、外交電文與戰地紀錄給維基解密被捕，內容包括美軍直升機在伊拉克掃射叛軍時，連帶打死兩名路透記者等十多名無辜百姓的影片，一三年被軍事法庭以間諜等罪名判刑卅五年。但曼寧堅稱，她是基於愛國情操才披露這些機密情資。
曼寧被判刑後宣布要當女生，改名叫雀兒喜。一五年，她開始在獄中接受荷爾蒙療法，一六年醫師建議她做變性手術。軍方一度不准曼寧動手術，她被關在男監期間兩度自殺未遂，並絕食抗議，最終獲准接受變性手術。
前美國總統歐巴馬在卸任前將曼寧的刑期減為七年，但此舉引發國安專家和共和黨國會議員不滿，認為曼寧洩密是將美國人的生命置於險境。
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