女主播進白宮?
2017-05-18
白宮發言人史派瑟近日盛傳職位不保，福斯新聞台美女主播季伏爾（Kimberly Guilfoyle）是可能取代他的熱門人選之一。季伏爾十五日接受加州聖荷西信使新聞報訪問時，展現擔任白宮發言人的企圖心，自爆正在和川普團隊討論關於出任白宮發言人事宜，聲稱川普團隊裡「很多人」提出這項建議。而她身為美國總統川普的「麻吉」，足以勝任該職位，「能服務國家是榮幸」。這位四十八歲的前舊金山市長夫人，言談之間宛若史派瑟已經離職，甚至直言「史派瑟致力於公共事務，是愛國的好人。我明白他為這份工作付出很多努力，祝福他一切都好」。（法新社檔案照）
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