共和黨大老痛批 川普醜聞多如水門案

2017-05-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國前聯邦調查局長柯米的親筆備忘錄，在國會山莊投下震撼彈。儘管共和黨參議院大老參議員麥肯（John McCain）痛批，川普政府的醜聞發展已達「水門案」的規模，但多位共和黨國會議員仍然力挺川普。《華盛頓郵報》分析指出，民主黨雖開始放話考慮彈劾川普，但彈劾其實窒礙難行。

《紐約時報》指出，相較於麥肯對川普的強烈批判，多數參眾兩院共和黨人對川普的態度卻是相當節制。參議員海契（Orrin Hatch）辯護說，沒有掌管白宮的人不受批評，川普所受的抨擊遠多於前人，「他們恨他，不喜歡他勝選的事實」。共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）則對記者的詢問先是三緘其口，之後說他「不擔心」川普處理機密的能力有問題，但表示「白宮少些爆料戲碼就太好了」 。

部分共和黨人要求柯米應提供更多證據。眾院監督與政府改革委員會主席查菲茨（Jason Chaffetz）指出，他要取得柯米的備忘錄，已準備好簽署傳票。共和黨眾院議長萊恩則稱查菲茨的要求非常「恰當」。共和黨籍眾議員華克（Mark Walker）則告訴記者，此案無疑令人洩氣。

部分共和黨人就算心有不滿，也未對川普做出批評。一直不願表示意見的共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa）在被記者連番追問時，情急之下竟對女記者巴德（Rachael Bade）比出中指。伊薩雖否認報導，但《華郵》稱其他記者支持巴德的說法。

另一方面，民主黨則積極召開新的公聽會，進行對此案的獨立調查。 民主黨參院領袖舒默（Charles Schumer）批評：「這國家在前所未見的方式下受到考驗。」民主黨眾議員亞茅斯（John Yarmuth）受訪時表示：「我們確實已接近考慮彈劾。」

儘管如此，對於川普的彈劾仍窒礙難行。其一，彈劾是冗長的法律程序，從未有美國總統因此下台。其二，彈劾案需由參議院三分之二議員通過，共和黨內雖對川普近日的決定頗有微詞，但普遍仍給予支持。《華郵》分析，彈劾共有三個程序，首先是眾院投票支持彈劾，其次是參議院舉行彈劾審判，最後是參議院通過彈劾，以現今共和黨掌控參眾兩院的議席數目來看，要彈劾川普不太可能。

此外，美國歷史也是站在川普這一邊，因為迄今只有兩位總統曾受彈劾，包括安德魯．詹森（Andrew Johnson） 和柯林頓，但兩人都未因此去職。尼克森雖深陷「水門案」醜聞，一度面臨彈劾，但最後他選擇自動請辭。