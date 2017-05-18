川普可能涉及妨礙司法

2017-05-18

■川普能否開除柯米？

聯邦法律規定，美國總統有權解聘聯邦調查局長，國會則有權對聯邦調查局長提出彈劾，二○一四年美國國會研究機構的報告指出「總統解聘聯邦調查局長不須法定前提」。史上第一位解聘聯邦調查局長的美國總統為比爾．柯林頓。

■什麼是妨礙司法？

「妨礙司法」是犯罪行為，指企圖影響、阻撓、妨礙執法人員或檢察機關的調查，例如毀滅證據、影響陪審團、謀殺證人或影響其證詞。

■川普的作為是否妨礙司法？

以目前揭露的事件而言，要證明川普有「妨礙司法」的意圖很困難，證據也不充分，若沒有當時的錄音，柯米須親自指證川普。

《紐約時報》引述喬治城大學教授、前聯邦檢察官歐沙利文（Julie O’Sullivan）的看法指出 ，以總統和下屬之間的權力關係來判斷，的確可以將川普要求中止調查提升至妨礙司法的角度。

美聯社援引康乃爾大學法學院院長歐林（Jens David Ohlin）說法指出，妨礙司法有很多不同狀況，川普的要求並不完全符合這些情境。

《華盛頓郵報》引述律師看法分析，如果川普的「意圖」是要阻止好友遭到起訴，那麼他就大勢不妙；但若川普只是想阻止調查導致更多國家安全資訊外洩，那就於法有據。

■川普會因妨礙司法遭免職？

美國憲法規定，美國總統如因叛國、賄賂或其他重刑罪行及非重刑罪行而受彈劾並被定罪，須予以免職。若以當前情況判斷，川普被定罪的可能性不高，頂多是遭彈劾。

編譯：劉宜廷

資料來源：綜合外電