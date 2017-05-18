川普可能涉及妨礙司法
2017-05-18
■川普能否開除柯米？
聯邦法律規定，美國總統有權解聘聯邦調查局長，國會則有權對聯邦調查局長提出彈劾，二○一四年美國國會研究機構的報告指出「總統解聘聯邦調查局長不須法定前提」。史上第一位解聘聯邦調查局長的美國總統為比爾．柯林頓。
■什麼是妨礙司法？
「妨礙司法」是犯罪行為，指企圖影響、阻撓、妨礙執法人員或檢察機關的調查，例如毀滅證據、影響陪審團、謀殺證人或影響其證詞。
■川普的作為是否妨礙司法？
以目前揭露的事件而言，要證明川普有「妨礙司法」的意圖很困難，證據也不充分，若沒有當時的錄音，柯米須親自指證川普。
《紐約時報》引述喬治城大學教授、前聯邦檢察官歐沙利文（Julie O’Sullivan）的看法指出 ，以總統和下屬之間的權力關係來判斷，的確可以將川普要求中止調查提升至妨礙司法的角度。
美聯社援引康乃爾大學法學院院長歐林（Jens David Ohlin）說法指出，妨礙司法有很多不同狀況，川普的要求並不完全符合這些情境。
《華盛頓郵報》引述律師看法分析，如果川普的「意圖」是要阻止好友遭到起訴，那麼他就大勢不妙；但若川普只是想阻止調查導致更多國家安全資訊外洩，那就於法有據。
■川普會因妨礙司法遭免職？
美國憲法規定，美國總統如因叛國、賄賂或其他重刑罪行及非重刑罪行而受彈劾並被定罪，須予以免職。若以當前情況判斷，川普被定罪的可能性不高，頂多是遭彈劾。
編譯：劉宜廷
資料來源：綜合外電
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- 女主播進白宮?
- 《中英對照讀新聞》People are so sick of logos that they tend to slice them from clothes－人們厭倦商標傾向將其從衣服上移除
- 川普IS情報 來自以色列
網友回應
熱門新聞
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 東部季後賽決賽G1 綠衫軍對決騎士 今日賽事預告與轉播
- 女控強吻「華麗的誘騙」 柳林瑋怒提告
- 極品極東正露丸過期兩年 黑心商改標繼續賣
- Dcard論壇 400萬會員多是大學生
- 非典蔣砲vs.不世出大王 誰是中職最強棒？
- 艷紅色金針花 花壇舊營區待客來
- 竹縣鳥徵圖 副縣長取用被投訴
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 證券行情表、證券表格
- 孟佳笑納偶像加持 挑男友首重「會炒飯」
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- 女大生控老狼師 教高球摸乳襲臀
- 蔣砲未竟「美」夢…期待大王模式 中職拚上大聯盟
- 《台股青紅燈》必翔的火星任務
- 自由廣場》從nAbc談前瞻計畫
- 川普陷政治風暴重創美股 道瓊狂跌 372.82 點
- 蔣砲未竟「美」夢…有舞台薪水高 大王旅日比較好
- 嘉市探索體驗學校 下月試用
- 放晴到明日 下週鋒面又來
- 高通蘋果授權金紛爭 鴻海、和碩…都被告
- 林書豪開練了 笑弟弟中文爛
- 輕軌跨越愛河 拚7月通車到駁二
- 假濟公騙吸乳灌氣 性侵女信徒產子
- 新店裕隆城 Q2動工
- 謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補
- 天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數
- 自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」
- 曾沛慈「婚前最後一唱」催票 最想收到孫燕姿鼓勵
- 低利率環境隱憂 55%民眾退而不休
- 鶯歌工商陶藝教學 師徒制學精髓
- 粽星雲集
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Five contract Hepatitis C from clinic
- 竹東垃圾堆如山 恐污染水源
- 騎士今征波士頓 愛神舊恨被勾起
- 隱忍家暴30年 中風婦殺夫獲輕判
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普可能涉及妨礙司法
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分