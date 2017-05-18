安倍自衛隊修憲論 長島昭久：令人洩氣
2017-05-18
〔駐日特派員張茂森／東京十七日報導〕針對首相安倍晉三只計畫讓自衛隊入憲的修憲論，前日本防衛省副大臣長島昭久今天在日本記者俱樂部的記者會上表示︰「令人洩氣」。他認為，如果只是這樣，憲法「不修也罷」。
安倍在本月三日行憲七十週年時公開表明，使用七十年的戰後非戰憲法，因時代變化與國際安保環境惡化，必須修憲以符合當前所需，新憲的實施將以二○二○年為目標。新修訂的憲法並非廢除有爭議性的第九條第一項和第二項，只是要將自衛隊列入憲法，讓自衛隊在日本取得「合法」身分。
日本憲法第九條第一項規定，日本「放棄交戰權」，第二項則是日本「不保持戰力」。針對安倍的修憲論，熟稔東亞安保問題的前防衛省副大臣長島指出，修憲屬於大工程，只將自衛隊列入憲法，而不將第九條第一項的「放棄交戰權」和第二項「不保持戰力」排除，這種修憲「不修也罷」。
長島認為，要修憲就要從根本修起，安倍這種不痛不癢的修憲「令人洩氣」。長島因不滿蓮舫領導的日本民進黨在選舉策略上和共產黨合作，憤而退黨，也讓日本民進黨聲勢再度下滑。
美太平洋司令官 視察與那國島
此外，美國太平洋司令哈里斯十七日在日本自衛隊統合幕僚長（參謀總長）渦野克俊陪同下，罕見地視察距離台灣只有一百公里的日本最西端領土與那國島的自衛隊。日本媒體認為，此行目的是在誇示「強固的美日關係」，以牽制中國的海洋進出。
美軍太平洋司令和日本自衛隊高層聯袂視察與那國自衛隊，是非常罕見的行程，對誇示強固的美日關係與牽制中國在東海活動具有宣傳效果。日本於二○一六年三月開始在與國島佈署雷達部隊，約有一百六十名自衛隊員以雷達等監控中國在該海域的頻繁活動。與那國島和台灣的最短距離僅約一百零四公里，天晴時可以很清楚地看到台灣陸地。
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