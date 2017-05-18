中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫

2017-05-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府監控民眾的方式再度進階，近年已深入ＤＮＡ！中國公安部本世紀初啟動的網際網路監控「金盾工程」旗下「法庭科學ＤＮＡ數據庫系統」，一九八九年至二○一五年，至少蒐集到四千四百萬筆資料，乃全球最大ＤＮＡ資料庫，但缺乏獨立司法監督機制，民眾毫無隱私可言。國際非營利組織「人權觀察」認為，這「無疑是一場完美的侵權風暴」。

「人權觀察」十五日新聞稿指出，中國公安人員為了萃取人民血中去氧核醣核酸（ＤＮＡ），長年在全國各地強對民眾採樣；儘管中國政府稱此資料庫用途為偵辦犯罪，似乎於法有據，上述四千四百萬筆資料，卻僅一五○萬筆取自刑事物證。受害民眾除了內心憤怒與質疑，不高興「連ＤＮＡ都是共產黨的了」，更「害怕他對我的採集會做什麼手腳」。

美聯社指出，在美國，法律限制僅能蒐集罪犯的ＤＮＡ，聯邦調查局目前擁有一千二百八十萬名罪犯的ＤＮＡ，約佔全美人口近四％。英國ＤＮＡ資料庫有五百二十萬人，約全國八％人口。至於中國的資料庫，則佔人口的三％。

「人權觀察」點出，除了流動人口、特定行業從業人員及有前科者，當局認定具有「潛在威脅」性的「重點人員」也是採樣主角，包括異議人士、維權者與上訪者，他們被廣泛、歧視性地貼上「社會標籤」，滿足了當局預防性執法的「維穩」目的。

「人權觀察」中國部主任理查森（Sophie Richardson）認為，中國相關法律並未提及Ｄ