文在寅︰軍事衝突可能性高

2017-05-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）十六日要各國「選邊站」，任何不履行聯合國制裁決議的國家等同支持北韓。南韓總統文在寅十七日指出「在北方限界線（ＮＬＬ）和軍事分界線（ＭＤＬ），發生軍事衝突的可能性很高。」

文在寅十七日親赴國防部和聯合參謀本部視察時表示，北韓十四日試射彈道飛彈違反聯合國安理會決議，是重大挑釁行為，嚴重威脅到朝鮮半島乃至國際社會的和平與安全，他絕不容忍北韓的挑釁行徑和核威脅，將與國際社會攜手應對。他並指出當前國家安全形勢嚴峻，「現實情況是，在北方限界線（ＮＬＬ）和軍事分界線（ＭＤＬ），很有可能發生軍事衝突。」兩韓上一次衝突發生在二○一○年，當年三月北韓以魚雷擊沉南韓天安艦，同年十一月又砲擊延坪島。

南韓強調兩韓聯絡管道不能斷

不過，南韓統一部十七日強調，政府的基本立場是兩韓之間的聯絡管道不能中斷。去年南韓在北韓實行第四次核子試爆後進行制裁，北韓關閉開城工業區進行報復，兩韓聯絡管道在二月遭到北韓切斷。文在寅十四日曾說，唯有北韓改變態度，兩韓才能對話；此前外界認為他在就任後可能重拾與北韓和解的「陽光政策」。

與此同時，美軍太平洋司令部司令哈里斯十七日在日本東京智庫演講，公開呼籲各國強化對北韓的制裁，「讓金正恩恢復理智」，他強調北韓的危險行徑對中國與俄羅斯已然構成威脅。哈里斯呼籲美國、日本與南韓進一步合作對付北韓，他此行已在東京會見日本首相安倍晉三、外相岸田文雄與防衛大臣稻田朋美。

美國駐聯合國大使海利十六日在聯合國安理會召開北韓制裁新決議前，譴責北韓藉由發展核武與軍武、發動網路攻擊，危害整個國際社會。「沒有人可以對北韓威脅免疫」，海利表示每個國家都必須選擇，支持或不支持北韓，「如果你是供應或支持北韓的國家，我們會把你揪出來。我們保證會讓每個人知道你是誰，也會把這些制裁用在你身上」。