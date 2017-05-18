左中右聯合執政 法內閣男女各半
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十七日報導〕原訂十六日公布的法國新內閣名單一拖再拖，果然十七日一公布又造成政壇大地震，包括保守派共和黨人勒麥爾（Bruno Le Maire）擔任經濟部長、社會黨里昂市長柯隆布（Gerard Collomb）出任內政部長、中間派民主運動黨主席白胡（Francois Bayrou）擔任司法部長、前總統歐蘭德的國防部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）轉任新成立的歐洲及外交部長，衛生、運動、國防部長則全部由女性擔任。
縮減勞工保護 強化歐洲團結
在二十二名閣員（包括十八名部長及四名國務秘書）中，男女比例正好各半，既有老將也有新人，他們將被賦予縮減勞工保護、強化歐洲團結和增加軍事開支等重要任務。六十一歲的法國駐德國大使埃蒂安（Philippe Etienne）則被任命為總統外交顧問，顯示新總統馬克宏對德國的重視。
閣員須簽署道德品行協議書
愛麗榭宮宣布新內閣名單的時間之所以延遲，總統府表示，是需要更充裕的時間審核閣員包括稅務等背景，以避免任何利益衝突的可能性。府方並表示，部長上任後必須簽署廉政、道德品行協議書，因為籌組一個清廉的政府是法國總統馬克宏的重要競選承諾，未來的國會議員也不可再聘用親友擔任助理，以杜絕未來類似右派共和黨總統候選人費雍讓妻小坐領乾薪的事件再次發生。
馬克宏承諾的新內閣要求年輕、性別平衡、真正代表民間，並兼容左、右和中間派人士。這個新內閣之所以引發全球關注，在於完全打破過去左右兩大傳統政黨的權力版圖，尤其引發共和黨的大混亂。在他宣布任命北部港市勒哈佛共和黨籍市長兼國會議員菲力普（Edouard Philippe）出任總理後，右派陣營已有一百七十名國會議員簽署支持馬克宏新政的聲明，讓不願支持馬克宏的右派大老頗為憂心。
被法國媒體形容為溫和右派的菲力普表示，他接受總理一職是因為國家目前情況特殊，經過思考和諮詢後，決定要讓新內閣嘗試左中右聯合執政，這是一種法國前所未有的治國方式。法國社會黨第一書記康巴戴利斯（Jean-Christophe Cambadélis）呼籲選民看清情勢，既然總理是右派，國會就應該讓左派多數來平衡政局。
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標題：左中右聯合執政 法內閣男女各半
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