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美︰絞死逾萬政治犯 敘國焚屍滅跡

2017-05-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國務院十五日指控敘利亞阿塞德政府每日絞死約五十名關押在賽德納亞（Saydnaya）軍事監獄的政治犯，並在監獄內修建火葬場焚屍，以「掩飾大規模屠殺的程度」，據信已有萬餘人在該監獄遭處決。美國雖警告莫斯科勿對阿塞德的暴行視而不見，不過該指控也考驗川普政府回應阿塞德暴政的意願。

賽德納亞監獄 每天殺50人

美國國務院十五日公布過去四年拍攝該監獄的衛星影像，這些影像顯示，距首都大馬士革約四十五分鐘車程的賽德納亞監獄的一棟建築，其用途疑似就是火葬場。一張二○一五年一月攝得的衛星照片顯示，一棟附屬賽德納亞監獄的建物屋頂，殘雪融化，而其他建築則被白雪覆蓋，顯示該建物有熱氣來源。

美國負責中東事務的助理國務卿瓊斯說：「從二○一三年起，敘國政權整修賽德納亞監獄內一棟建築」，作為火葬場之用，以掩飾大規模屠殺的程度，他說，在該監獄，原本囚禁五人的牢房，關押了七十人，「根據多方來源，敘國政權每天殺戮多達五十名囚犯」。美國駐聯合國大使海利說，「阿塞德火葬場掩飾大規模殺戮的企圖，令人聯想到二十世紀最嚴重的反人道罪行」，她意指納粹德國的大屠殺。

瓊斯並未公布遭處決的死囚數據，不過國際特赦組織二月間的報告指出，一一至一五年，共有一萬三千人在該監獄被絞死，屍體被卡車運至大型墳場掩埋。瓊斯宣稱，同時期，阿塞德囚禁約六萬五千至十一萬七千人。

瓊斯指出，敘利亞政權的暴行顯然受到俄國與伊朗無條件的支持，美國呼籲俄羅斯政府務必緊急運用其對敘國政權的影響力，確保如此駭人的犯罪立即停止。

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  • 美國國務院公布的衛星影像顯示，敘利亞政府可能在賽德納亞監獄內修建一座火葬場，焚屍滅跡。（歐新社）

    美國國務院公布的衛星影像顯示，敘利亞政府可能在賽德納亞監獄內修建一座火葬場，焚屍滅跡。（歐新社）

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