組政團反川普 希拉蕊重出江湖

2017-05-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕去年美國總統大選落敗的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓十五日宣布成立新的政治行動委員會（PAC）「團結向前（Onwards Together）」，期望藉由支持草根團體及鼓勵公民參與政治活動，匯集反對川普政策的力量，「反制」美國總統川普。此舉隨即遭到共和黨砲轟，並稱希拉蕊的「團結向前」不過是個打著新旗幟的舊競選團隊。

共和黨︰原競選團隊 新瓶裝舊酒

共和黨全國委員會發言人阿倫斯（Michael Ahrens）發聲明批評「她完全與現實脫節、不可信賴，還擁抱過去失敗的政策，美國人民六個月前便拒絕希拉蕊」、「如果民主黨夠聰明，該曉得是時候擺脫希拉蕊前進了」。

希拉蕊透過「推特」表示，「團結向前」旨在促進去年大選獲得近六千六百萬張選票肯定的願景，將鼓勵民眾參與、組織政治活動，甚至競選公職，「我相信公民參與是美國民主的命脈」。「團結向前」的聲明指出，該組織致力於提出進步的價值觀，著力於為將來的世代建造更光明的未來。希拉蕊將藉由「團結向前」持續反對川普的政策，「近幾個月來，我們已經見到大家可以團結起來對抗霸凌、仇恨、謊言和分裂」。

《紐約時報》報導，「團結向前」在美國國稅局登記為社會福利非營利組織，此類組織因可保護捐款者身分不被曝光，經常讓人聯想到政治黑金。希拉蕊表示，前任民主黨全國委員會主席、佛蒙特州州長狄恩（Howard Dean）將參與「團結向前」，但並未詳述狄恩將扮演的角色，希拉蕊還說「團結向前」將支持包括「左迴轉」（Swing left）、「變革之色」（Color of Change）等團體，但並未提及將如何協助。「變革之色」負責推動法律和投票改革，終結對非裔美國人歧視。