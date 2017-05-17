美恐失信於盟邦 情資分享從此無門

2017-05-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕專家指出，美國總統在公開機密情報上享有極大權限，並無因此遭到起訴之虞，亦即在與俄羅斯官員會面時與俄方分享高度機密情資的美國總統川普，即便又捅了樓子，卻依然能安全過關，唯一的嚴重後果恐怕是讓美國從此失信於盟邦，未來再也無法從情報分享夥伴手中取得重要情報。

總統以外的所有美國政府官員，若未經事先許可洩漏機密資訊，皆恐遭刑事控訴；但身為三軍統帥的總統有權在不經過任何正式程序的情況下，單方面透露任何資訊，包括最高機密情報。儘管如此，專攻國安議題的美國律師札伊德（Mark Zaid）說，此舉最嚴重後果應是盟邦從此對華府的保密能力失去信心，不再與美國分享有價值的情報。

若干美國官員曾向路透透露，他們一直很擔心將機密情資透露給川普，「他說話不經大腦，聽到什麼就說什麼 」。

據了解，川普十日在接見俄羅斯官員時披露的機密情報，來自透過情報分享協議的某反恐夥伴國家，並非美國自行取得的情報。美國前駐俄羅斯大使麥佛爾（Michael McFaul）特別點出此一關鍵，強調總統雖有權將情報解密對外公開，但無權片面將他國提供的情報解密。

札伊德還說，違反情報分享協議雖不構成犯罪，卻可能遭到個別國家制裁，制裁方式包括徹底取消與美國之間的情報分享協議。如此一來，美國將可能無法取得從恐怖攻擊陰謀到網路罪犯下落等重要情資。盟國是否還願意信任華府，並與美國分享情報，或許能從川普下週出訪歐洲，在北約組織（NATO）與七大工業國集團（G7）高峰會上與歐洲重要盟邦領袖會面時看出端倪。

至於川普個人，也可能面臨若干後果。美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）政府機密專案負責人艾福特伍德（Steven Aftergood）指出，對司法部而言，川普的情報分享行為沒有太大問題，有問題的是國會；若國會認定川普的行為魯莽無謀，可能會考慮彈劾川普。不過，目前控制國會兩院的是川普所屬的共和黨，再加上彈劾總統的門檻頗高，川普因此遭國會彈劾的機率並不高。