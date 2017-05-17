| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

新聞Q&A》免死金牌 美總統洩密免責

2017-05-17

美國總統川普十日會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫與俄國駐美大使基斯利亞克，據傳竟主動呈上盟國線民所提供關於伊斯蘭教聖戰組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）的情報，此行徑是否合乎官方解密規範，成為外界熱議話題。

問︰解密規範由誰訂定？

答︰美國政府處置機密資訊的依據，為美國總統定期更新的行政命令，目前使用版本是前總統歐巴馬二○○九年所簽第一三五二六號行政命令：「原始分類當局」的首長對自身機構所掌資訊有加密、解密之權；也可授權分享，惟對方須具適當安全許可，且有知曉必要。至於美國總統，可直接監督上述所有單位，及直接行使相關權力。

何謂機密、是否解密 可由總統決定

問︰川普洩密，於法有權？

答︰是的，美國並未建立機密資訊處置機制，此事不受國會制衡。基於憲法，川普身為三軍統帥，可任意定義何謂「安全許可」、「受限制的國家安全機密」，還有是否解密，以及何人可共享資訊。

問︰川普是否真把機密資訊公開？

答︰白宮官員十五日晚間再度發表聲明，試圖淡化此事嚴重性；還要求最初爆料的《華盛頓郵報》，以「國家安全」為重，勿報導細節。但美國《紐約時報》相信，川普「顯然沒有」公開機密資訊。

問︰如果不是總統，做了這種事，下場會如何？

答︰喪失安全許可並丟官，還可能因觸犯「間諜法」而坐上十年牢。事實上，近年就有不少把政府資訊公開的人士遭起訴。（資料來源：紐約時報，整理：編譯周虹汶）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 洩密
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：新聞Q&A》免死金牌 美總統洩密免責


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.