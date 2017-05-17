IS情報 川普洩密給俄外長

2017-05-17

兩黨議員批川普 陷美人民於危難

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十五日遭媒體踢爆，上週在白宮接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫與俄國駐美大使基斯利亞克時，與他們分享由反恐盟友提供的伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）高度機密情報，有觸犯情報分享禁忌之嫌。儘管白宮強調川普並未對俄方透露情報來源，但此等魯莽之舉仍招致民主、共和兩黨國會議員批評，指控川普陷美國人民於危難，白宮向下沉淪。

率先報導此事的華盛頓郵報引述現任與前任美國官員的話說，川普十日在白宮接見拉夫羅夫與基斯利亞克時，脫稿詳述與在飛機上使用筆記型電腦有關的ＩＳ威脅情資。據了解，川普透露的情資是透過情報分享協議從某個夥伴國家取得，被視為敏感情報，不會向盟國透露，即便在美國政府內也高度受限，遑論提供情報的反恐夥伴也沒有答應將此情報與俄羅斯分享。熟悉此事的匿名官員說，川普透露的是高度機密情報，他告訴基斯利亞克的情報比美國與盟國分享的情報還多。

此外，儘管川普並未對俄方透露消息來源，但美國情報官員擔心，俄方可能還是有辦法得知這些敏感情資究竟來自何處。由於各消息來源說法不一，目前並不清楚川普究竟將此機密資訊與俄羅斯分享到何種程度。

川普︰總統有這麼做的絕對權利

川普在這場會晤的前一天，才無預警開除刻正調查其競選團隊與俄羅斯關係的聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米；基斯利亞克更涉入川普政府的另一起爭議——首任國家安全顧問弗林因在川普尚未就任前私下與基斯利亞克會面，且蓄意隱瞞而黯然下台。

對此，當時在場的國安顧問麥馬斯特首先回應，指稱報導「不實」，堅稱川普並未提及任何情報來源或方法，也沒有披露尚未公開的軍事行動。川普十六日則推文證實，的確與俄國高官分享情報，但強調他身為總統有「絕對的權利」在行程公開的白宮會面中與俄方分享此類情資，理由是基於人道敦促俄國加強打擊ＩＳ及恐怖主義。

然而，一名前情報官員駁斥，所謂「沒有討論消息來源或方法」是卸責的話術，因為若情報本身夠明確，其來源與方法便不言自明。俄國外交部發言人札克哈洛娃則稱，華郵報導是「操縱輿論的一大範例」；克里姆林宮發言人佩斯科夫更以「胡扯」回覆記者詢問。

兩黨國會議員對此均不以為然。參議院民主黨領袖舒默說，揭露這種程度的機密情報極度危險；共和黨參議員寇爾克則痛批白宮正向下沉淪。共和黨籍眾議院議長萊恩透過發言人表示，希望行政部門對此做出完整說明。