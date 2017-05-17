日真子公主 要嫁海王子

2017-05-17

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本皇室十六日傳出喜訊，明仁天皇的孫女真子公主將在近期與大學同學小室圭訂婚，兩人已交往五年，婚禮預定在明年舉辦。準駙馬爺大學時代曾當選湘南江之島觀光代言人「海王子」，目前在東京一家律師事務所工作，並同時在一橋大學研究所深造。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，小室圭是真子公主就讀國際基督教大學時的同校同學，大約五年前兩人同時參加留學座談會，互有好感進而發展成男女朋友。

真子公主在二○一四年大學畢業後，到英國萊斯特大學博物館學研究所深造，返國後參與皇室的公務活動，去年起受聘為東京大學博物館研究員，同時也返回國際基督教大學研究所完成博士後期課程。

宮內廳十六日晚間證實訂婚消息，對於準駙馬爺小室圭的介紹僅有「在東京一家律師事務所工作，並同時於一橋大學的國際企業戰略研究所主修經營法務」。

ＮＨＫ報導，家住橫濱的小室圭曾在大學時代當選神奈川縣藤澤市觀光協會主辦二○一○年度「湘南江之島海王子」 ，成為當地的觀光代言人，他在個人資料中填寫喜愛小提琴、滑雪及料理，未來希望能從事與外交相關的工作。

真子公主是當今天皇的直系子孫「內親王」，婚禮將會比照姑姑黑田清子的規模與流程辦理，另根據「皇室典範」，真子公主婚後將脫離皇室成為平民，政府也會撥一筆上億日圓的禮金，保障婚後生活。