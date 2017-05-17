墨記者遭毒梟槍殺 三月來第六人

2017-05-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕二○一一年獲頒美國保護記者委員會（ＣＰＪ）「國際新聞自由獎」的墨西哥緝毒線記者巴爾德斯（Javier Valdez）十五日在西納羅亞州（Sinaloa）首府古里亞坎（Culiacan）遇害，消息震驚墨國，總統潘尼亞．尼托十六日下令調查該起「人神共憤的犯行」，以維護新聞自由，當地檢察機關並已著手偵辦。巴爾德斯已是自今年三月以來，墨國第六位遇害身亡的新聞工作者。

巴爾德斯是在駕車離開所創辦的新聞週刊《Riodoce》途中遭槍擊，當街慘死，屍體旁散落十二發彈殼。巴爾德斯的兄弟拉費爾（Rafael）表示，巴爾德斯近來「很快樂」，沒有跡象顯示他受到威脅。拉費爾指出，巴爾德斯從不談論工作上的事，因為他不希望拖別人下水，「我好幾次問他會不會害怕，他說會，他也是人。我問他為何要冒生命危險，他回答我『這是我喜歡做的事，而且總得有人做這事。你必須為尋求改變而奮鬥』。」

巴爾德斯深耕西納羅亞州的緝毒線逾卅年，親近他的人形容他的招牌標誌為微笑及白色的巴拿馬草帽。巴爾德斯為法新社供稿逾十年，也為當地日報供稿，他於二○○三年創辦聚焦於犯罪及貪腐的《Riodoce》，二○一一年獲頒「國際新聞自由獎」，並於去年出版內容描述墨國最大毒梟古茲曼販毒集團的著作，古茲曼今年一月已被引渡到美國受審。

巴爾德斯在書中寫到「當記者就像在黑名單上」，「即使你有防彈背心與保鏢，黑幫還是會決定你的死期」。二○○九年《Riodoce》辦公室曾被丟擲催淚彈。巴爾德斯去年十月接受墨國Rompeviento TV訪問時表示「對於記者這個天職，或許你可以選擇裝傻，但我不希望被別人質疑，你面對那些死亡時到底在幹嘛？你為什麼沒告訴大家發生了什麼事？」

墨國記者經常因報導犯罪集團罪行而慘遭毒手，墨國媒體《Milenio》報導，十五日也有記者及其子於哈利斯科州（Jalisco）遭槍擊，孩子不幸身亡。「無國界記者（ＲＳＦ）」組織指出，墨國自二○○○年起，已有一○二名記者遭謀殺致死，墨國也是在敘利亞與阿富汗之後，全球記者死亡數目第三高的國家。