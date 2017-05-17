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比薩德好又便宜 日擬建陸基神盾

2017-05-17

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為因應北韓的飛彈威脅，日本考慮引進陸基神盾系統加強飛彈攔截網，防衛相稻田朋美十五日在參院決算委員會中透露政府將正式進行檢討，日媒報導，政府五月中派遣人員到夏威夷視察，最慢在今夏就會做出決定。

稻田表示，北韓十四日發射的飛彈使用了銳角的「高飛軌道」，為了強化日本全國全天候的防衛能力，將調查研究包括「陸基神盾系統」在內的新型彈道飛彈攔截裝備，以做好萬全準備。

日本自衛隊的彈道飛彈防禦系統（ＢＭＤ），主要有神盾艦搭載的標準三型飛彈（SM3），在大氣層以上、最高高度五百公里的太空進行攔截，如果未能順利擊落，地面部署的愛國者三型飛彈（PAC3），大約在高度十多公里處擊落，採取兩段式攔截。如果引進陸基神盾系統，將減輕神盾艦負擔。

報導指出，防衛省極可能引進目前正與美國共同開發的改良型標準三型飛彈，其針對「高飛軌道」飛彈預計會擁有更好的攔截能力。

另方面，日本初步評估，陸基神盾系統的防禦範圍比「薩德」（ＴＨＡＡＤ）廣，只要部署二到三座陸基神盾系統就能保衛日本全國，而且陸基神盾系統一座僅要七百億到八百億日圓（約合台幣一八七億到二一四億元），比一套超過千億日圓的薩德便宜。

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