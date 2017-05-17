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北韓飛彈超進度 文在寅六月會川普

2017-05-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著北韓十四日成功試射新型中長程彈道飛彈，甫就任的南韓總統文在寅馬不停蹄啟動各項外交計畫，不僅將於近期指派特使赴美國、中國、日本、俄羅斯、歐盟和德國，就南韓與各國的問題展開協商，也將於六月下旬親自出訪華府，與美國總統川普舉行峰會，針對北韓威脅商討對策。

文在寅十日上任以來，已陸續與美、中、日領袖通電話，但由於文在寅曾表示願意在「適當時機」出訪北韓，令外界格外關注其首訪順序。韓聯社十六日引述青瓦台發言人尹永燦指出，青瓦台外交安全工作組組長鄭義容，已與白宮國家安全會議亞太事務資深主任蒲亭杰在青瓦台開會，針對文在寅與川普的領袖峰會達成共識。

徹底解決北韓核問題

尹永燦表示，鄭義容和蒲亭杰在此次會議中，再度確立「讓北韓完全放棄核武」為雙方共同目標，美方也重申協防南韓的承諾不變，雙方並同意加強合作、克制北韓挑釁。更重要的是，南韓將藉兩國領袖峰會，促進文在寅與川普的友誼，峰會暫定六月下旬於華府登場。雙方接下來將透過外交管道磋商具體日程與討論議題，徹底解決北韓核問題的方案預料將是會談重點。

南韓「中央日報」另指出，文在寅將啟動「首腦外交」計畫，指派中央日報兼ＪＴＢＣ電視台前會長洪錫炫赴美，商討薩德費用分擔和美韓自由貿易協定（ＦＴＡ）問題；前國務總理李海瓚赴中解決薩德部署問題；前國會副議長文喜相赴日商討慰安婦協議；共同民主黨議員宋永吉赴俄討論薩德問題等。另外，南韓西江大學國際研究生院教授趙潤濟，也將率團訪問歐盟和德國。五名特使將於十七日起依與各國協調之日程出發。

另一方面，針對北韓十四日成功試射「火星十二型（」中長程彈道飛彈，並聲稱該型飛彈可搭載大型核彈頭，南韓國防部長韓民求十六日坦言，雖然此次試射的飛彈仍不屬於射程在五千五百公里以上的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），但不可否認其飛彈計畫的進展比預期快速。中央日報引述南韓航空大學張永根教授的說法指出，這次發射顯示北韓已經掌握洲際彈道飛彈引擎技術，可能在今年內就進行射程抵達美國本土的ＩＣＢＭ試射。

此外，聯合國安全理事會十五日發表聲明，強烈譴責北韓的舉動，並將於美東時間十六日召開緊急會議，討論擴大制裁北韓的方案。南韓國防部國際政策次長朴哲均、美國國防部東亞事務次長強斯頓（Christopher Johnston）和日本防衛省防衛政策課長加野幸司等人，也於十六日舉行視頻會議，探討應對方案。

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  • 走親民路線的南韓新任總統文在寅十四日推文宣布，他飼養的愛貓「晶晶」已正式入住青瓦台，成為南韓青瓦台有史以來「第一貓」。晶晶本是流浪貓，最初由文在寅的女兒文多慧收養，文多慧二○○七年出嫁後，交由文在寅照顧，他在五年前與前總統朴槿惠競逐總統寶座時，晶晶已為他聚積不少人氣。除晶晶外，文在寅也宣布將領養一隻黑色流浪狗「多利」（Tory）」，牠與文在寅的另一隻愛犬「馬魯」也將入住青瓦台。（取自網路）

    走親民路線的南韓新任總統文在寅十四日推文宣布，他飼養的愛貓「晶晶」已正式入住青瓦台，成為南韓青瓦台有史以來「第一貓」。晶晶本是流浪貓，最初由文在寅的女兒文多慧收養，文多慧二○○七年出嫁後，交由文在寅照顧，他在五年前與前總統朴槿惠競逐總統寶座時，晶晶已為他聚積不少人氣。除晶晶外，文在寅也宣布將領養一隻黑色流浪狗「多利」（Tory）」，牠與文在寅的另一隻愛犬「馬魯」也將入住青瓦台。（取自網路）

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