深化歐盟整合 「梅克宏」一條心

2017-05-17

加速歐盟改革 將合作修改相關條約

〔編譯魏國金／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在就任隔日的十五日前往柏林，與德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面，呼籲歐洲進行「歷史性的重建」。德法兩國被視為是歐盟整合的引擎，兩國元首同意在英國退出歐盟後，擬定深化歐盟整合的路線圖，並為加速歐盟改革開啟修改相關條約的大門。

大批民眾十五日聚集在柏林總理府外，揮舞歐盟旗幟熱烈歡迎馬克宏來訪。卅九歲的馬克宏是六十二歲的梅克爾執政近十二年來，經歷的第四位法國總統，若干媒體將他們的組合稱為「梅克宏」（Merkron），與二○○七年至一二年法國總統薩科茲與梅克爾的組合「梅科茲」（Merkozy）相提並論。

法、德兩國關係近年因法國經濟不振而日漸失衡，十五日的會面希冀為兩國關係注入活力。梅克爾在會後的聯合記者會上說，德國需要法國的興盛，「法國強盛歐洲才會好」，「我們同意必須發展歐盟中程願景的路線圖，我們確信不能只處理英國脫歐，我們尤其必須思考如何深化現存的歐盟，特別是歐元區的整合。」

在英國於二○一九年退出歐盟後，法國將是歐盟唯一在聯合國安理會中佔有常任理事國席位的核武成員國。馬克宏希望歐盟推動改革，包括個別設置歐元區預算、成立歐元區國會與財政部長等。儘管德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）認為，馬克宏的主張涉及修改歐盟條約的棘手問題，不切實際。不過，梅、馬兩人一致表示，對修改歐盟條約抱持開放態度。梅克爾說，從德國的觀點來看，修改條約是可能的，「我將為此做好準備，但首先我們必須釐清我們要改革的是什麼。」

改革進程 九月德國大選後才會明朗

馬克宏也再度向德國保證，不支持發行國際債券的主張，因為此舉在歐債危機高峰期間分裂歐洲。在移民危機上，馬克宏則展現與德國一致的立場，強調「我們必須更務實，更少官僚，以及一個更能保護歐洲公民的歐洲。」

不過，歐盟改革進程可能必須等到九月德國大選後才會趨於明朗。匿名德國部長級人士指出，梅克爾的開放移民政策，導致二○一五年以來已有一百多萬尋求庇護者湧入德國，「梅克爾的操作空間有限，因為移民政策讓她在黨內耗掉大部分政治資本。」

另一方面，馬克宏辦公室宣布，原訂十六日公布的內閣名單延至十七日公布，因為馬克宏需要更充裕時間審核閣員背景，包括稅務資料等，以迴避利益衝突。法國媒體推測，可望入閣者包括前巴黎市長德拉諾埃（Bertrand Delanoe）等社會黨老將，以及中間派民主運動黨主席白胡（Francois Bayrou），保守派人士也可望獲邀加入新政府。