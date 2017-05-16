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女科學家摘后冠 台裔美眉雖敗猶榮

2017-05-16

二○一七年美國小姐（Miss USA）選拔十四日揭曉，代表哥倫比亞特區（華府）的二十五歲非裔佳麗麥卡勞（Kara McCullough），打敗另五十州的代表佳麗摘下后冠。亞軍為新澤西州的韋格（Chhavi Verg），季軍則由明尼蘇達州的戈爾德（Meridith Gould）奪得。麥卡勞在義大利那不勒斯出生，在維吉尼亞州長大，目前任職於美國核子管理委員會。她在獲獎感言中表示，希望藉此鼓勵世界上更多女性找到自身的熱情，了解只要拚盡全力去實現，就沒有困難的事情。同時，她也盼以自身科學家的身分，激勵兒童在科學、科技、工程和數學等領域追逐夢想。至於首位台裔夏威夷小姐郭瑞筠（Julie Kuo），則未能入選最後五強。郭瑞筠在台南出生，十歲時隨家人移民夏威夷，去年十一月獲選為夏威夷小姐；雖然未能如願拿下美國小姐后冠，但她走過這趟美國小姐選美之旅，仍寫下台裔第一人的紀錄。（編譯孫宇青）

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  • 首位台裔夏威夷小姐郭瑞筠。（美聯社）

    首位台裔夏威夷小姐郭瑞筠。（美聯社）

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2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
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