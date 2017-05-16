川普與俄夾擊 前情報首長憂民主制度動搖

2017-05-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米在該局探查俄羅斯是否介入去年美國大選，以及川普競選團隊是否涉及的疑雲之際，被美國總統川普摘了烏紗帽。前國家情報首長（ＤＮＩ）克萊伯（James Clapper）十四日對此示警，指出美國的民主制度遭到川普與俄國兩面夾擊。

克萊伯表達他對柯米突遭免職的驚愕。他認為，在許多方面，美國的制度遭到外部及內部襲擊，外部是指俄國干預美國選舉，內部則直指總統川普。克萊伯表示，創建美國的先賢先烈藉制衡創設三權分立政府，但身為總統的川普現正「侵蝕」這套體制。

《華盛頓郵報》十四日報導，莫斯科寄望從川普政府撈到好處，例如美國解除對俄國的制裁、承認俄國兼併克里米亞等，目前雖大多尚未到手，但克里姆林宮去年暗助川普當選的「努力」已獲得回報，亦即華府的亂局。川普上週開除柯米的決定，便是美國政府核心制度動盪的最新案例。

白宮尚未對克萊伯前述發言做出回應，只有美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）辯稱，總統乃一國執行長（ＣＥＯ），可任意延攬與開除任何人。

川普正緊鑼密鼓尋找柯米的繼任人選，民主、共和兩黨國會議員已敦促他避免選擇政界人物出任此職，並強調他必須「清理大多數由他一手造成的混亂」。據報導，川普政府已面談至少八名候選人，這些人選十三日與司法部長塞森斯及其副手羅森斯坦面談。川普說，他會在十九日以總統身分出國訪問前作出繼任局長的決定。

在此同時，柯米被革職後，共和、民主兩黨人士愈來愈關切其繼任人選，以及川普暗示自己可能錄下他與柯米間的對話。兩黨重量級議員要求川普，若真有這類錄音帶，必須交給國會。民主黨的參院少數黨領袖舒默強調，除非成立調查俄羅斯干預美國大選的獨立檢察官，否則他將杯葛ＦＢＩ局長人事案。