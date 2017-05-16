炒柯米專斷獨行 川普與幕僚鬧僵
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普日前在未諮詢多數白宮幕僚的情況下，無預警開除正在調查俄羅斯干預美國大選的聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米（James Comey），事後的說明又與幕僚大相逕庭，令外界霧裡看花。美聯社和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，川普僅仰賴少數家人和親信、近乎獨斷獨行的作法，不僅意味他不信任多數幕僚，也讓幕僚感到失望，執政團隊陷入就任四個月以來的低潮。
美聯社及ＣＮＮ引述親近川普人士的說法指出，川普在思索是否開除柯米的過程中，僅信任少數幾名顧問，例如女兒伊凡卡和女婿庫希納，以及競選團隊發言人希克斯和長期貼身保鑣席勒等人，就連席勒都曾被川普詢問對此事的意見。相反地，首席策士巴農卻是看電視才知情，而護航不成、反被打臉的副總統彭斯，更是對未被告知詳情而感到「有點氣憤（rattled）」。
川普只倚重家人和近臣
據分析，川普刻意排除白宮幕僚，僅倚重家人和近臣的作法，顯示幕僚已失去他的信任，他不僅對團隊始終未能控制「通俄門」事件延燒感到憤怒，也害怕團隊會事先將消息洩漏給媒體，因此才不願透露半點口風，即便是甫因共和黨版健保法案在眾議院通過，而受到川普讚揚的白宮幕僚長蒲博思，也被川普質疑其領導能力。
尤有甚者，白宮對外溝通團隊未能「揣摩上意」、及時動員更多共和黨人為川普助陣，也讓川普對團隊的不滿進一步加深，以致揚言乾脆取消白宮記者會，或由他自己擔任發言人。對此，多名白宮顧問近日匿名接受ＣＮＮ訪問時指出，由於大部分幕僚未被事先告知開除柯米一事，事後又未能提供外界具說服力的說法，導致眾人感到灰心、洩氣。共和黨在國會的消息來源甚至形容，未能控制柯米事件餘波的白宮，彷彿已出現「潰敗」跡象。
紐約時報則指出，川普上任以來行事捉摸不定，與其尚未擺脫競選心態有關。以突然開除柯米為例，川普似決心向外界證明，他之所以勝選並非受惠於俄國干預大選或選舉人團制度，更不是拜柯米在希拉蕊．柯林頓電郵門調查上「前後反覆」所賜，而是靠自己的力量。而川普對於外界持續攻擊其當選合法性感到挫折，也對華府政界看待他的眼光感到憂心。
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