川普看誰都不爽 白宮恐大換血

2017-05-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮近來因撤換聯邦調查局局長柯米一事，陷入執政迄今最嚴重的內部矛盾，總統川普對幕僚的不滿幾乎達到臨界點，據傳已經開始考慮對白宮團隊進行大換血，一方面遏止內鬥、洩密等情事，另一方面重新挑選得力助手，以重塑白宮的「氣氛」。

川普九日無預警開除柯米後，在回應外界排山倒海的質疑聲浪時，其與溝通團隊在內的多數幕僚，竟在對外說法上相互衝突，包括川普究竟基於什麼理由開除柯米，以及川普是否暗中錄下與柯米的談話等疑點。一週以來，政壇、媒體對柯米風波不間斷的負面報導，令川普及其幕僚之間的信任危機加劇，白宮如同面臨內憂外患。

英國「電訊報」引述親近川普人士的說法指出，川普過去一週「感到很挫折，對誰都一肚子氣」，已開始認真考慮撤換大部分的白宮資深幕僚，且川普有打算「大動作（going big）」整治人事，問題僅在於人事更動的規模要多大膽。不過，親信透露，川普有意拔除的對象清一色是身邊重臣，包括幕僚長蒲博思、首席策士巴農、法律顧問麥甘（Don McGahn）和新聞秘書史派瑟等人。

報導還指出，川普對溝通團隊的憤怒尤其明顯，十二日接受美國福斯新聞專訪時，沒有正面回答史派瑟是否將繼續擔任新聞秘書一職的問題，僅迂迴表示「他做得很好，但他被打敗了」。不僅如此，川普親信還透露，川普認為白宮需要一個比史派瑟更犀利（ferocious）的新聞秘書，以勝任對外辯護工作，因此，外界咸認史派瑟的官位已岌岌可危。

在此同時，原本備受倚重的首席策士巴農，據稱早在與川普女婿庫希納，因眾多議題立場歧異而展開內鬥後，就已被川普邊緣化，不再參與重大決策。而幕僚長蒲博思雖在開除柯米一事上，還曾被川普諮詢過意見，但川普仍對其領導白宮的能力持懷疑態度。

曾任川普競選團隊顧問的前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）表示，川普的思考和決策變化快速，但團隊無法及時且完善地吸收並整合，這正是白宮幕僚最大的挑戰。因此，白宮官員透露，川普正考慮擴大溝通團隊的編制，並有計畫邀請保守派媒體「福斯新聞」的製作群加入團隊。