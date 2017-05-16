報復收留史諾登? 港拒收7難民

2017-05-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港移民當局拒絕七名難民的庇護申請，以致他們可能遭到拘留或驅逐。七人的律師提伯（Robert Tibbo）十五日指控，他們曾於四年前收留流亡香港的前美國國家安全局（NSA）包商雇員史諾登，才會遭到港府報復。

對此，史諾登寄給美國有線電視新聞網（CNN）一份獨家影像，為這些難民求情。他表示，這些難民隨時可能被捕，並與孩子分離，回鄉後境遇恐怕更慘，這攸關人命保護。

史諾登曾於二○一三年六月藏匿香港兩週，期間受到難民團體收留，其成員包括一對斯里蘭卡籍夫妻、他們的兩個小孩，一名斯里蘭卡籍前軍人，以及一名菲律賓籍婦女和她的女兒，這段故事於去年曝光。期間，這些難民苦候港府批准庇護申請，無奈還是遭到駁回。律師提伯表示，港府的決定完全不負責任，在申請程序上顯然不公平。他們在被驅逐之前將會提出上訴，並向加拿大申請難民身分。

另外，提伯還透露，港府不斷詢問這些難民，與史諾登的牽扯有多少。他代表的其餘五十至六十名難民客戶也向港府尋求庇護，但目前只有協助史諾登的難民成為當局的目標。港府刻意為難這三個家庭，這些難民可能遭到拘留，孩子可能交由當局監護。