| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系影響 16縣市大雨特報！ PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

報復收留史諾登? 港拒收7難民

2017-05-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港移民當局拒絕七名難民的庇護申請，以致他們可能遭到拘留或驅逐。七人的律師提伯（Robert Tibbo）十五日指控，他們曾於四年前收留流亡香港的前美國國家安全局（NSA）包商雇員史諾登，才會遭到港府報復。

對此，史諾登寄給美國有線電視新聞網（CNN）一份獨家影像，為這些難民求情。他表示，這些難民隨時可能被捕，並與孩子分離，回鄉後境遇恐怕更慘，這攸關人命保護。

史諾登曾於二○一三年六月藏匿香港兩週，期間受到難民團體收留，其成員包括一對斯里蘭卡籍夫妻、他們的兩個小孩，一名斯里蘭卡籍前軍人，以及一名菲律賓籍婦女和她的女兒，這段故事於去年曝光。期間，這些難民苦候港府批准庇護申請，無奈還是遭到駁回。律師提伯表示，港府的決定完全不負責任，在申請程序上顯然不公平。他們在被驅逐之前將會提出上訴，並向加拿大申請難民身分。

另外，提伯還透露，港府不斷詢問這些難民，與史諾登的牽扯有多少。他代表的其餘五十至六十名難民客戶也向港府尋求庇護，但目前只有協助史諾登的難民成為當局的目標。港府刻意為難這三個家庭，這些難民可能遭到拘留，孩子可能交由當局監護。

廣告
  • 香港政府拒絕七名難民的庇護申請，他們的律師十五日指控，七人四年前曾收留史諾登，才會遭到港府報復。（美聯社）

    香港政府拒絕七名難民的庇護申請，他們的律師十五日指控，七人四年前曾收留史諾登，才會遭到港府報復。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 史諾登 難民
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：報復收留史諾登? 港拒收7難民


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.