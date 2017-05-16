拿下德最大邦 梅克爾邁向４連霸
2017-05-16
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十五日報導〕德國北萊因—西發利亞邦十四日舉行邦議會選舉，總理梅克爾領導的基督教民主聯盟（CDU）得票率暴增到三十三％，比二○一二年的二十六％上升約七％，拿下這個二次世界大戰後幾乎都由社會民主黨執政的德國最大邦。基民盟自三月以來已在地方選舉中三度擊敗社民黨，為梅克爾九月聯邦議會大選的總理連任之路亮起最有希望的綠燈。
在過去的五十一年中，北萊西發邦除二○○五到一○年是由基民盟執政外，其他四十六年全都是社民黨天下，該邦因此也有社民黨最大票倉之稱。但社民黨在這次選舉中的得票率從上次選舉的三十九％驟降至三十一％，交出有史以來最難看的成績單，狂掉八％讓基民盟拿下第一大黨地位。
此次選舉的投票率約六十五．二％，比上次選舉增加約五％，席次分配為基民盟七十二席、社民黨六十九席、自民黨二十八席、德國另類選擇黨十六席及綠黨十四席。但基民盟無法單獨執政，聯合執政的選項包括與社民黨合組「大聯合政府」，或與自民黨合組「黑黃聯盟」。
北萊西發邦人口佔全德國五分之一，被視為聯邦議會大選的最重要前哨戰。在選前民調中，社民黨原本保持領先，最後三天卻被基民盟超越。讓社民黨臉上無光的是，該黨推出的總理候選人舒茲（Martin Schulz ）正來自該邦，顯示繼之前的薩爾蘭邦和什列斯威—好斯敦邦（Schleswig-Holstein）選舉連敗後，該黨連總理候選人的故鄉都保不住。但此效應不僅出現在北萊西發邦而已，全德的「舒茲效應」都逐漸退燒。
值得注意的是，極右派德國另類選擇黨（AfD）拿到七．四％選票，得以進入邦議會，讓該黨在九月揮軍聯邦議會幾成定局。
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