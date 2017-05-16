拉攏右派 馬克宏任命新總理
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯茅毅／綜合報導〕十四日甫宣誓就職的法國新任總統馬克宏，十五日在啟程前往柏林與德國總理梅克爾會談前，宣布任命北部港市勒哈佛（Le Havre）中間偏右共和黨籍市長兼國會議員菲力普（Edouard Philippe）出任總理。這是馬克宏上台後做出的第一項重大決策，他矢言領導法國「復興」。
知名度不高的菲力普現年四十六歲，和馬克宏一樣畢業於法國巴黎政治學院及國家行政學院（ＥＮＡ）。他能說德語，已婚，育有三個孩子，公餘時愛寫偵探小說，屬溫和右翼，被視為務實派。據法國ＲＴＬ廣播電台報導，這是馬克宏與共和黨籍前總理居貝（Alain Juppe）達成的組閣協議，兩人係於十二日通電話時談妥這項人事案。
菲力普獲任命被視為馬克宏的策略運用，因他本身曾在甫下台的社會黨政府擔任經濟部長，企圖為自己成立的新中間派「共和前進」（ＲＥＭ）吸引各路人士。據稱目前已有數十名社會黨國會議員加入，引發傳統主流政黨似已漸趨式微的法國政壇重組。
菲力普原為社會黨黨員，曾為社會黨總理賀加（Michel Rocard）助選，之後轉投共和黨，成為居貝的親信，二○一○年起擔任勒哈佛市長，一二年又當選國會議員。他和三十九歲的馬克宏年紀相近，都來自外省，接著進入公家機關，然後踏入政壇。兩人也都有短暫的民營企業工作經驗，菲力普曾在法律公司任職，再進入國營亞瑞華能源集團（Areva）擔任政治公關。
法國總統與總理可以不同黨籍，亦即所謂「左右共治」，這並非法國憲法明文規定，而是在第五共和憲政史上發展的憲政慣例。共和黨秘書長艾柯耶（Bernard Accoyer）強調，這是菲力普個人決定，並非黨對黨的政治協議。馬克宏幕僚則樂見這項人事案，認為此舉有助於馬克宏「突破右派陣營」。
亟需兩大政黨支持
由於共和前進黨在六月國會選舉中並未足額提名，故亟需傳統兩大主流政黨社會黨及共和黨支持，才可能推動他企圖心十足的施政計畫，例如鬆綁法國嚴格的勞工法令等。菲力普的第一要務將是協助馬克宏敲定內閣人事，預定十六日正式宣布。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 蔡英文執政週年總體檢》落實轉型正義 追討不當黨產
- 【愛讀書】 《行過地獄之路》
- 小英加持 放屁凳升格總統椅
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- MLB》殷仔手肘不適 將再照核磁共振
- 對流雲系影響 16縣市大雨特報！
- Sony超旗艦A1 7月開賣
- 謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 吉諾比利豁出去 痛恨被逆轉
- 勒索病毒猖獗 調查局教5招防駭
- 捕蜂捉蛇 新北市府：明年回歸農業局
- 大坡池除害魚 1個月釣上千公斤
- 申請路跑 過期才收到同意函
- 職業工會會員健保費 延至明年調漲
- 星宇航空名稱登記 展延半年
- 耍陰「埋地雷」? 帕丘利亞喊冤
- 自爆4歲遭誘姦… 女官員盼為更多被害人打氣
- 焦點評論》三軍戰力整合 軍種藩籬須破除
- 林奕含案 檢盼提供日記等線索
- 阿里山高山茶春茶競賽 2特等獎出爐
- 大巨蛋移樹會勘 護樹團體爬樹抗議
- 高血壓吃藥降不了 竟是腎上腺瘤作怪
- 新營客轉區 地主爭取可住宅用
- 改善oBike亂象 花縣府將罰業者
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National flag allowed at Universiade, Taipei says
- 《悼天王》謝謝豬大哥，歡樂台灣影視秀場！
- 〈廢核救家園〉最危險核電在台灣 台電別再惡搞了
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 男潑前女友汽油 等開庭時鬧自殺
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 進洗車場取締改裝車 執法過當？
- 兩年16名學生死亡未通報 教育局挨批
- 豬哥亮走了 葉天倫淚崩黃朝亮不捨
標題：拉攏右派 馬克宏任命新總理
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email