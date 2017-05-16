拉攏右派 馬克宏任命新總理

2017-05-16

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯茅毅／綜合報導〕十四日甫宣誓就職的法國新任總統馬克宏，十五日在啟程前往柏林與德國總理梅克爾會談前，宣布任命北部港市勒哈佛（Le Havre）中間偏右共和黨籍市長兼國會議員菲力普（Edouard Philippe）出任總理。這是馬克宏上台後做出的第一項重大決策，他矢言領導法國「復興」。

知名度不高的菲力普現年四十六歲，和馬克宏一樣畢業於法國巴黎政治學院及國家行政學院（ＥＮＡ）。他能說德語，已婚，育有三個孩子，公餘時愛寫偵探小說，屬溫和右翼，被視為務實派。據法國ＲＴＬ廣播電台報導，這是馬克宏與共和黨籍前總理居貝（Alain Juppe）達成的組閣協議，兩人係於十二日通電話時談妥這項人事案。

菲力普獲任命被視為馬克宏的策略運用，因他本身曾在甫下台的社會黨政府擔任經濟部長，企圖為自己成立的新中間派「共和前進」（ＲＥＭ）吸引各路人士。據稱目前已有數十名社會黨國會議員加入，引發傳統主流政黨似已漸趨式微的法國政壇重組。

菲力普原為社會黨黨員，曾為社會黨總理賀加（Michel Rocard）助選，之後轉投共和黨，成為居貝的親信，二○一○年起擔任勒哈佛市長，一二年又當選國會議員。他和三十九歲的馬克宏年紀相近，都來自外省，接著進入公家機關，然後踏入政壇。兩人也都有短暫的民營企業工作經驗，菲力普曾在法律公司任職，再進入國營亞瑞華能源集團（Areva）擔任政治公關。

法國總統與總理可以不同黨籍，亦即所謂「左右共治」，這並非法國憲法明文規定，而是在第五共和憲政史上發展的憲政慣例。共和黨秘書長艾柯耶（Bernard Accoyer）強調，這是菲力普個人決定，並非黨對黨的政治協議。馬克宏幕僚則樂見這項人事案，認為此舉有助於馬克宏「突破右派陣營」。

亟需兩大政黨支持

由於共和前進黨在六月國會選舉中並未足額提名，故亟需傳統兩大主流政黨社會黨及共和黨支持，才可能推動他企圖心十足的施政計畫，例如鬆綁法國嚴格的勞工法令等。菲力普的第一要務將是協助馬克宏敲定內閣人事，預定十六日正式宣布。