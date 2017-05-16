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北韓:試射成功 可攜核彈頭

2017-05-16

專家研判射程可達關島

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓十五日透過官方媒體大肆報導飛彈試射成功的消息，聲稱十四日成功試射「火星十二型（Hwasong-12）」中長程飛彈，高度達到二一一一．五公里、飛行距離七八七公里，準確落在公海目標水域。報導還聲稱，這枚新型飛彈可搭載大型核彈頭。專家研判，該型飛彈的射程可達關島，顯示北韓在研發洲際彈道飛彈方面已獲得重大進展，距離擁有這類長程飛彈可能只差一年，而非外界認為的五年以上。

為因應北韓發射新型飛彈，南韓國防部長韓民求應日本防衛大臣稻田朋美之邀，十五日進行二十分鐘的電話會談，雙方均強烈譴責北韓這類重大挑釁。稻田在會中強調，希望與南韓新政府進一步加強合作，韓民求也給予正面回應。日韓防長在北韓發射飛彈隔日舉行電話會談，實屬罕見，顯示日韓軍方相當重視此事。

北韓十四日清晨在平安北道龜城一帶發射一枚飛彈，三十分鐘後落入日本海靠近俄羅斯一側水域。「朝鮮中央通信社」和「勞動新聞」等官媒十五日發佈新聞，聲稱試射成功，北韓國營電視台也在下午公布影片，並反覆播出飛彈升空畫面。據稱北韓領導人金正恩在發射前一天即親自到場，視察飛彈組立過程，發射時也在場坐鎮。發射成功後，金正恩高呼「大成功」，全場也響起「萬歲」歡呼聲。

金正恩自誇已成核子強國

日本媒體報導，金正恩聲稱：「不論你承認與否，我們已成為名實相副的核子強國。」並下令繼續進行必要實驗，以製造更多核武與攻擊手段，直到美國及其盟國「做出正確選擇」。朝中社的新聞稿還強調，這次試射旨在證明搭載「大型重核彈頭」的能力。

日本和南韓專家初步分析認為，這枚火星十二型飛彈應與四月十五日閱兵式中亮相的飛彈同型，可能是北韓四月十六日及二十九日發射失敗的飛彈「KN-17」。日本退役海將倉本憲一指出，這次發射的飛彈和移動式發射台處於分離狀態，可能是為了避免強烈的噴射火焰；從噴射的火焰研判，應是採用新型液體燃料發動器，似乎又朝洲際飛彈邁進一步。

火星十二型飛彈十四日以「高飛軌道」發射，飛行時間達三十分鐘。專家一致認為，若修正射角，飛行距離應可達四千至四千五百公里，涵蓋關島或夏威夷。不過，南韓專家認為，火星十二型是介於中程飛彈「舞水端」與洲際飛彈的中間型，其發動機和舞水端飛彈也不同。專家未將「火星十二型」視為洲際飛彈，主因是其降落速度慢，約十五至二十四馬赫。洲際飛彈的降落速度超過二十四馬赫，舞水端飛彈為十至十五馬赫。

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  • 發射成功後，金正恩高呼「大成功」，全場也響起「萬歲」歡呼聲。（取自網路）

    發射成功後，金正恩高呼「大成功」，全場也響起「萬歲」歡呼聲。（取自網路）

  • 北韓十四日成功試射可搭載核彈頭的新型「火星十二型」中長程飛彈。（法新社）

    北韓十四日成功試射可搭載核彈頭的新型「火星十二型」中長程飛彈。（法新社）

  • 北韓領導人金正恩在發射前一天即親自到場，視察飛彈組立過程。（歐新社）

    北韓領導人金正恩在發射前一天即親自到場，視察飛彈組立過程。（歐新社）

  • 隸屬美國海軍第七艦隊的核動力航空母艦「雷根號」，已完成定期檢修，原本預定十五日中午離開母港橫須賀，執行長期巡航任務，但因臨時發現有機器受損需要修理，延後至十六日中午啟航。由於北韓甫於十四日成功發射「火星十二型」中長程飛彈，雷根號這次出港很可能與目前仍在日本海巡航的另一艘航艦「卡爾文森號」進行任務交接，繼續對北韓施壓。 （法新社）

    隸屬美國海軍第七艦隊的核動力航空母艦「雷根號」，已完成定期檢修，原本預定十五日中午離開母港橫須賀，執行長期巡航任務，但因臨時發現有機器受損需要修理，延後至十六日中午啟航。由於北韓甫於十四日成功發射「火星十二型」中長程飛彈，雷根號這次出港很可能與目前仍在日本海巡航的另一艘航艦「卡爾文森號」進行任務交接，繼續對北韓施壓。 （法新社）

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