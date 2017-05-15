《中日對照讀新聞》50歳の結婚未経験率が過去最高 男性は4人に1人-日本50歲未婚率創新高 男性每4人有1人
◎林翠儀
厚生労働省が所管する「国立社会保障・人口問題研究所」は、5年に1度の国勢調査の結果を分析して、50歳の時点で結婚を経験していない人の割合を「生涯未婚率」として公表しています。
日本厚生勞動省轄下的「國立社會保障與人口問題研究所」，對5年一次的國勢調查結果進行分析，並公布50歲時尚無結婚經驗者比例的「終生未婚率」統計數據。
それによりますと、おととし10月1日の時点で、50歳だった人のうち結婚を経験していない人は、男性が23.3%で全体のおよそ4人に1人、女性は14%で、7人に1人に上りました。これは、前回（2010年）を男性でおよそ3.2ポイント、女性で3.4ポイント上回り、1920年に国勢調査が始まって以降、男女ともに最も高くなりました。
分析結果顯示，截至2015年10月1日時已年滿50歲，且在50歲時尚無結婚經驗者，男性約佔全體的23.3%、每4人有1人；女性為14%、每7人有1人。相較於上次（2010年）調查，男性約高出3.2個百分點，女性約高出3.4個百分點，50歲男女未婚率均創下1920年開始進行國勢調查以來的新高紀錄。
都道府県別では、男性は沖縄が最も高く26.2%だった一方、最も低かった奈良は18.2%でした。また、女性では東京が最も高く19.2%で、最も低い福井は8.6%でした。国立社会保障・人口問題研究所は、「若い世代への意識調査でも、『一生、結婚するつもりはない』という人が年々増えており、当面は結婚を経験しない人が増加する傾向が続くとみられる」と話しています。
以都道府縣來看，50歲時尚未結婚的男性在沖繩最高，達26.2%；最低者為奈良，為18.2%。此外，女性在東京最多，達19.2%；最低者為福井的8.6%。國立社會保障與人口問題研究所表示，另一項針對年輕世代進行的意向調查也顯示，「終生不想結婚」的人正逐年增加。無婚經驗者的增加趨勢，目前看來會持續下去。
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およそ（凡そ）：大約、大概、凡是、一般而言
例：およそ惨（みじ）めなものは、将来（しょうらい）のことを不安（ふあん）に思（おも）って、不幸（ふこう）にならない前（まえ）に不幸になっている心（こころ）です。（所謂的悲慘，大部分都是對將來感到不安，但在不幸降臨之前內心已經開始自憐。）
つもり（積り）：打算、意圖、自以為、就當做
例：いくつになってもわからないものが人生（じんせい）というものである。わからない人生を、わかったようなつもりで歩（あゆ）むほど危険（きけん）なことはない。（人生不管活到幾歲都無法摸清全貌，所以走在人生的道路上，沒有比不懂裝懂更危險的事。）
漢字を読みましょう
経験（けいけん）／所管（しょかん）／国勢（こくせい）／時点（じてん）／割合（わりあい）／生涯（しょうがい）／未婚率（みこんりつ）／世代（せだい）／意識（いしき）／一生（いっしょう）
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標題：《中日對照讀新聞》50歳の結婚未経験率が過去最高 男性は4人に1人-日本50歲未婚率創新高 男性每4人有1人
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