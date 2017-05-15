等待換心歌手 歐洲歌唱大賽奪冠
2017-05-15
〔編譯魏國金／綜合報導〕等候換心手術的葡萄牙二十七歲歌手索布拉爾（Salvador Sobral），十四日凌晨以其胞姊路薏莎（Lusia）帶有哀怨葡式民謠「法朵」（fado）曲風的創作單曲，抱走歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍獎盃。這是該大賽自一九五六年舉辦以來，葡萄牙歌手首度摘冠。索布拉爾姊弟在奪冠後同台獻唱，獲得如雷掌聲。
索布拉爾以清亮的歌喉，在柔和的弦樂器與鋼琴伴奏下，演唱情歌「Amar Pelos Dois」（為我們兩人而愛）。有別於其他二十五名晉級決賽的歌手，索布拉爾捨棄以絢麗燈光效果為背景的寬闊舞台，選擇在群眾環繞的小型舞台高歌。他在領取大獎時說：「音樂不是煙火表演，音樂關乎感受。」
索布拉爾不僅贏得在場各國評審的最高評分，也在觀眾票選中獲得最高票，以七五八票的佳績遠遠超越排名第二的保加利亞十七歲歌手科斯托夫（Kristian Kostov）。索布拉爾在獲獎後說：「我不知道什麼國家英雄，我認為真正的英雄是（葡萄牙足球巨星）C.羅納度。我只是希望用葡萄牙語唱一首優美的歌。」
收視觀眾達兩億人的歐洲歌唱大賽今年在烏克蘭舉行，原本有四十三個國家的歌手參賽，但因俄羅斯歌手薩莫伊洛娃曾前往遭俄國併吞的克里米亞演出，遭烏國當局禁賽。俄國國營電視台「第一頻道」拒絕轉播十三日的決賽，改播放電影「異形」。
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