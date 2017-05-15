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馬克宏就職 誓讓法國更強大

2017-05-15

致力彌合法國裂痕、重振歐盟

〔編譯陳正健／綜合報導〕三十九歲的法國總統當選人馬克宏（Emmanuel Macron）十四日正式宣誓就職，從前任總統歐蘭德手中交接核武密碼，成為法國史上最年輕的愛麗榭宮主人。他預定十五至十六日任命新總理和內閣團隊成員，飛往柏林會晤德國總理梅克爾。他在就職演說中表示，法國選擇了「希望」，誓言將致力彌合法國社會分裂，建立更自信和強大的法國，並重振衰頹的歐洲聯盟。

取得核武密碼 戰士墓獻花

馬克宏上午前往愛麗榭宮，在總統辦公室與歐蘭德閉門會談，取得核武密碼。隨後，在數百名政治人物和來賓出席的典禮中聆聽宣讀正式選舉結果，經憲法委員會主席法畢斯（Laurent Fabius）宣布正式成為總統。儀式結束後，馬克宏陪同歐蘭德到艾麗榭宮前庭，與他道別，歐蘭德在旁觀民眾鼓掌聲中乘車離開。馬克宏與妻子布莉姬（Brigitte Macron）隨後前往凱旋門無名戰士墓獻花。

穿平價西裝 展現親民形象

馬克宏身穿四百五十歐元（約一萬五千台幣）的平價西裝，顯然有意展現親民形象，有別於前任總統的奢華之氣。此前，歐蘭德雖將自己塑造為「平凡先生」，但傳出每月花費近一萬歐元（約三十三萬台幣）在髮型上；前總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）更因高調豪奢，被戲稱為「金光閃閃總統」。總統大選前民調一度領先的共和黨候選人費雍（Francois Fillon），在選戰期間涉及財務醜聞，也包括收受富商贈送兩套量身訂做的西裝，價值一萬三千歐元（約四十三萬台幣）。

在馬克宏發表就職演說時，六十四歲的第一夫人布莉姬站在一旁聆聽，她身穿由法國設計師蓋奇耶（Nicolas Ghesquiere）操刀的路易威登（Louis Vuitton）淺藍色套裝。馬克宏幕僚透露，布莉姬這身價值不菲的行頭，是向路易威登租用。布莉姬向來打扮入時，大膽擁抱時尚，展現法國女人的優雅與自信。

馬克宏在就職後任命擔任經濟部長時期的舊屬柯勒（Alexis Kohler）出任愛麗榭宮秘書長，成為最有權勢的總統幕僚，以及熟悉歐盟事務的艾蒂恩（Philippe Etienne）出任首席外交政策顧問。四十四歲的柯勒出身法國精英學校國家行政學院（ENA），是馬克宏擔任經濟部長期間的幕僚長，他將扮演馬克宏與部會首長、政黨、工會及商業領袖間的主要聯繫人，在形塑政策過程發揮重要影響力。

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  • 馬克宏與妻子布莉姬在交接儀式後，站在愛麗榭宮的台階上。（路透）

    馬克宏與妻子布莉姬在交接儀式後，站在愛麗榭宮的台階上。（路透）

  • 馬克宏在就職儀式後前往凱旋門無名戰士墓獻花。（路透）

    馬克宏在就職儀式後前往凱旋門無名戰士墓獻花。（路透）

  • 就職典禮結束後，馬克宏車隊在香榭麗舍大道遊行。（路透）

    就職典禮結束後，馬克宏車隊在香榭麗舍大道遊行。（路透）

  • 馬克宏在交接儀式中親吻妻子布莉姬。（路透）

    馬克宏在交接儀式中親吻妻子布莉姬。（路透）

  • 法國總統馬克宏就職。（歐新社）

    法國總統馬克宏就職。（歐新社）

  • 法國新任總統馬克宏十四日宣誓就職，抵達愛麗榭宮時受到前任總統歐蘭德迎接。（法新社）

    法國新任總統馬克宏十四日宣誓就職，抵達愛麗榭宮時受到前任總統歐蘭德迎接。（法新社）

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