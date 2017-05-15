維權律師獲釋 老到妻子認不得

2017-05-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕二○一五年被捕的中國知名維權律師李和平九日意外獲釋，但他在獄中被迫整個月戴上刑具，並遭強迫灌藥不得睡覺，返家後暴瘦憔悴、滿頭白髮，與被捕前形成強烈對比。他的妻子王峭嶺形容，幾乎認不得自己的丈夫。

據報導，李和平在拘押期間被戴上手銬和腳鐐，中間連上短短的鐵鏈，有如中世紀地牢的監禁方式，中國警方以此消磨被拘留者的意志。王峭嶺痛訴，二○一六年五月，李和平在天津市第一看守所被戴上此種刑具，這意味他不能直立，只能維持佝僂姿勢，睡覺時亦是如此，一個月裡每週七天、每天二十四小時都受此折磨。

獲釋後的李和平驚人地消瘦、蒼老，彷彿「老了十幾歲」，體重也不足五十公斤。王峭嶺透露，李和平在拘押期間被強行灌藥，在服藥後感到肌肉疼痛、思緒模糊。另外，警方不讓他睡覺，不分晝夜地進行訊問令他精疲力竭，一天內強迫他站立十五小時，不能移動。

對此，國際特赦組織中國問題研究員倪偉平（William Lee）痛批，這些虐待手段可被視為酷刑，以精神和肉體迫使李和平認罪。中國既然加入聯合國「聯合國禁止酷刑公約」（United Nations Convention against Torture），便應立即啟動公正調查，評估是否有酷刑折磨發生。

一九七○年十月出生的李和平是北京著名維權律師，常為持不同政見者、強制拆遷受害者、法輪功及弱勢群體等爭取權益，於一五年「七○九大抓捕」事件中被捕。當局指控李和平利用網路和接受外國媒體訪問，損害和攻擊國家政權及司法系統。四月二十八日，天津第二中級人民法院以顛覆國家政權罪，判決李和平三年徒刑，緩刑四年，剝奪政治權利四年。

法院公告聲稱，李和平當場表示服從判決，不會上訴。李和平獲釋返家，正好是十天上訴期剛過。不過，王峭嶺堅稱，李和平從未認罪，只是害怕在獄中枉死，再也見不到家人，才與當局達成秘密協議。據稱李和平承諾不再從事法律工作，也不再受訪。便衣警察仍在李家周圍監控，王峭嶺在受訪途中也被跟蹤。

除了李和平，「七○九大抓捕」事件的另一名維權律師謝陽，也曾遭此酷刑。他表示，自己遭到毆打，被戴上手銬和腳鐐，被迫長達數小時不能移動。據「人權觀察組織」調查，中國曾有人受此折磨長達八年之久。