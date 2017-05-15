《華府觀察》當心匪諜就在你身邊

2017-05-15

◎曹郁芬

「當心匪諜就在你身邊」原本是國共對峙時期，台灣民眾非常熟悉的一句口號，解嚴後還被「今夜我們說相聲」當成笑話收錄為相聲段子。不過，台灣過去二十年層出不窮的共諜案證明，這還真不是一句笑話。

儘管駭客已能透過網路進行大規模恐攻和竊密，但間諜所具備的情報和反情報價值還是難以取代。在美國智庫「詹姆斯鎮基金會」擔任研究員的馬提斯，去年九月曾撰文討論台灣的共諜活動，指出曾任國防部特種情報室少校情報官的陳蜀龍，對台灣的情報和反情報作業有嚴重傷害：中國可以透過這些網絡監控特定人士，找到潛伏在中國的間諜，也可以藉此建立未來吸收台灣間諜的名單。

最近，台灣馬防部副指揮官謝嘉康涉與退役上校辛澎生兩人捲入共諜案，引起極大關注。美方友人提醒台灣，這些間諜案不是個案，究竟是來自解放軍總政治部還是國家安全部的作為，查清背後吸收這些間諜的中共單位和網絡，才能做到最大的損害管制。

台灣現役或退役軍人涉案的政治後果，就是傷害美台軍事合作的互信。過去二十年，美國對台軍售與美台間的軍事交流合作有大幅躍進。據馬提斯統計，從二○○六至一六年，逾四十名台灣公民因涉及中國間諜活動被起訴，其中包括現役、退役軍官和台商。

北京甚至吸收台灣間諜在美國活動。○八年美國司法部曾起訴替中國工作的台商郭台生，以及向郭台生提供博勝案內容與時程表的美國武器系統分析師柏格生。台灣人對自己國家的忠誠若不能得到美國信任，如何能讓華府放心將最先進的科技或武器系統轉移給台北？

另一個政治效應，則是降低台灣人民對軍方的支持和信任，打擊軍隊內部士氣，也是一種不戰而屈人之兵的謀略。判國罪在任何國家都要接受嚴刑重罰，但重罰只是亡羊補牢，更重要的是如何讓退役和現役軍人不再淪落成共諜？除了金錢、女色和人情的誘惑，台灣軍人的角色在民主化過程中失去清楚的定位並和社會脫節，已是一個老問題，但解嚴至今，許多問題似乎還在原地打轉。

退輔會曾想改變退將老往中國跑所造成的負面觀感，有意把美台之間的退將拉攏在一起，卻發現語言就是一道難以跨越的鴻溝，而且台灣過去的退伍軍人組織以聯誼為主，並沒有美國退役軍人的各種專業組織，勉強送做堆，根本是雞同鴨講。

而那些在美國念過書、受過培訓的台灣將官，在退伍後往往消失在人海裡，和美國同學及同僚培養的革命感情無法傳承，即便是有能力和學歷的退將，在社會中也很難找到舞台。反觀美國，川普總統固然有愛用退將的偏好，軍人從政或進入智庫、企業和大學，早就是個普遍現象。

沒有軍隊，台灣連維持現狀的本錢都沒有，如果台灣人相信自己的國家要自己救，就先從軍隊救起吧！