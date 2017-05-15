破解北韓特工暗號? 日網友命中搗彈時間
2017-05-15
〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓透過廣播向海外特工發佈的暗號，被日本網友破解？日本「產經新聞」十四日報導，有網友十三日在論壇網站「2ch」貼文聲稱已破解北韓暗號，顯示北韓將在「十四日清晨五點五十六分」發射飛彈，結果只比真正發射時間晚了約半小時。同一則貼文還說，「十五日清晨六點三分」還有一次試射。
北韓經常透過國際廣播向潛伏在海外的特工發佈指令，即所謂的「暗號廣播」。例如，今年三月十日凌晨，南韓曾側錄一段廣播內容：「現在起二十七號探查隊員請複習大學物理，一七八頁九十九號、七十八頁四十號、九六九頁四十二號。」從去年六月底到今年三月上旬，南韓至少側錄二十八次類似的暗號廣播。
報導指出，十三日傍晚有一名匿名網友在2ch貼文指出，「AM1053開始出現雜音，暌違數日的暗號廣播即將開始。」約半小時後，該名網友又貼文說，「暗號廣播結束，經翻譯軟體解讀，開頭為六十六頁第六、三十八、八十一指令，5／14、5：56、5／15、6：03、九人組，可能是發射預定時間。」
15日清晨六點還要射？
結果，北韓真的在日本時間十四日清晨五點二十八分（北韓時間為四點二十八分）發射飛彈，雖然網友解讀暗號預測的時間晚了二十八分，但此事已在網路引起騷動。至於另一個「5／15、6：03」是否代表十五日北韓還將發射飛彈，也令人好奇。
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