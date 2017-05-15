射程可逾4千公里 北韓技術已近洲際飛彈

2017-05-15

朝高空發射 提高攔截難度

〔編譯林翠儀／綜合報導〕針對北韓十四日清晨發射的飛彈，日本防衛大臣稻田朋美表示，平壤當局極可能刻意採取「高飛軌道」（lofted trajectory）方式，飛行高度首次突破兩千公里，再加上飛行距離約八百公里、飛行時間約三十分鐘，初步研判可能是一枚新型飛彈，蓄意以該角度發射飛彈，讓北韓可測試飛彈性能，落點卻不靠近日本。日本自衛隊官員和美國、南韓專家也指出，該枚飛彈的射程恐超過四千公里。

「日本經濟新聞」報導，彈道飛彈為延長射程，通常採取較有效率的「最小能量軌道」（minimum energy trajectory）。相對地，「高飛軌道」朝高空發射，儘管飛行距離較短，但落下的重力加速度也提高了攔截的難度。此舉顯示，北韓在今年二月試射「北極星二型」飛彈後，在技術上可能已取得若干進展，令人憂心。

「產經新聞」則引述自衛隊幹部的看法指出，若調整發射角度，該枚飛彈的射程可能超過四千公里，部分美國本土將進入射程。據報導，去年六月二十二日，北韓發射「舞水端」中程飛彈，飛行高度超過一千公里、飛行距離約四百公里；今年二月十二日在龜城發射的「北極星二型」飛彈，飛行高度五百五十公里、飛行距離五百公里。自衛隊幹部認為，北韓現在的飛彈技術距離洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），可能僅約一步之遙。

標準軌道發射 射程恐涵蓋夏威夷

ＵＣＳ全球安全計畫（UCS Global Security Program）聯合主任、飛彈專家萊特（David Wright）也說，若該枚飛彈以標準軌道發射，最遠射程約四千五百公里。南韓首爾慶南大學遠東研究所專家金東燁（Kim Dong-yub，譯音）則估計，若採取標準軌道發射，該枚飛彈將可飛行約六千公里，射程涵蓋夏威夷。

另外，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，北韓今年迄今試射飛彈的節奏，與去年同期幾乎一模一樣：今年二月發射一枚改良自潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ）的陸基型中程飛彈，三月同步發射四枚中程「飛毛腿」飛彈，四月三次發射失敗，加上十四日的這枚飛彈，共進行七次試射，累積共發射十枚飛彈。